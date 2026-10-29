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Şırnak'ta dağ yamaçlarındaki riskli kayalar profesyonel ekiplerle kontrollü şekilde düşürülüyor

Şırnak'ta AFAD ve Karayolları ekipleri, Beytüşşebap–Uludere Komato bölgesinde riskli kayaları kontrollü düşürerek olası heyelan ve can kaybı riskini azaltıyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:04

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Şırnak'ta dağ yamaçlarındaki riskli kayalar profesyonel ekiplerle kontrollü şekilde düşürülüyor

Şırnak'ta dağ yamaçlarında kontrollü kaya düşürme çalışmaları

Şırnak'ta, heyelan ve kaya düşmesi riski taşıyan alanlarda ekiplerin mesaisi sürüyor. Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü ile Uludere ilçesindeki Haburiki köyü arasındaki Komato bölgesinde, tehlike arz eden kayalar kontrollü şekilde düşürülüyor. Çalışmaların amacı yol güzergahında olası bir faciayı önlemek ve yoğun kullanılan karayolunun güvenliğini sağlamaktır.

riskin kaynağı ve gözlemler:

AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek tarafından yapılan açıklamada, Habur 2 Köprüsü ile Taşarası köyü arasındaki güzergâhta sık sık kaya düşmesi yaşandığı ve bunun yoğun trafiğe açık karayolu üzerinde ciddi risk oluşturduğu belirtildi. İşlek, dağlık yamaçlarda serbest halde bulunan kayaların; fiziksel veya kimyasal ayrışma, yer çekimi etkisi ve özellikle suyun kayalardaki boşluklarda donup çözülmesi gibi nedenlerle daha alt kotlara doğru hareket ettiğini vurguladı. Ayrıca iklim koşulları, yanlış şev açılması ve nemin şevleri kayganlaştırmasının düşmeleri hızlandıran diğer etmenler olduğu aktarıldı.

uygulanan önlemler ve saha çalışmaları:

Riskli alanlarda ıslah çalışmaları ve kaya düşmesini önleme yöntemleri uygulanıyor. AFAD teknik personelinin yaptığı incelemeler ve hazırlanan teknik raporlar doğrultusunda, Karayolları tarafından ayrılan bütçe ve temin edilen ödenekle bölgede operasyon yürütülüyor. Çalışmalarda, Trabzon'dan gelen IRATA sertifikasına sahip profesyonel dağcı ekipler yamaç temizliği gerçekleştiriyor; dağlık alanlarda belirlenen riskli bloklar güvenli şekilde uzaklaştırılıyor.

Çalışmaların zorlukları arasında, düşme ihtimali bulunan kaya bloklarının yuvarlanma güzergâhında konut, işyeri veya yol gibi yapıların bulunmasının ıslah yöntemlerini sınırlaması yer alıyor. Buna karşın teknik ekipler, sınırları gözetilerek öncelikli tehlike taşımayan yöntemlerle müdahale ediyor.

Karayolları ve AFAD işbirliğiyle sürdürülen operasyonlar, bölge halkı tarafından takdirle karşılanırken yetkililer, benzer risklerin devam ettiği alanlarda sürekli izleme ve ilave önlemler alınacağını bildirdi.

ŞIRNAK’TA RİSKLİ ALANLARDA EKİPLERİN KAYA MESAİSİ BAŞLADI. TEHLİKE ARZ EDEN BÖLGELERDE HUMMALI...

ŞIRNAK’TA RİSKLİ ALANLARDA EKİPLERİN KAYA MESAİSİ BAŞLADI. TEHLİKE ARZ EDEN BÖLGELERDE HUMMALI ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR. RİSKLİ KAYALAR KONTROLLÜ ŞEKİLDE DÜŞÜLÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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