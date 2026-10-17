Alaşehir yaylalarında mevsimin ilk karı etkisini gösterdi

Alaşehir'de mevsimin ilk karı düştü

Alaşehir ilçesinin Horzum Alakaya Mahallesi yaylalar mevkiinde saat 16.00 civarında başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Yağış kısa sürede bölgede kışın ilk izlerini gösterirken soğuyan hava ilçe merkezi ve çevresinde de etkisini artırdı.

Yaylalarda beyaz örtü:

Horzum Alakaya Mahallesi'nin yayla bölgelerinde gözlenen kar örtüsü, doğrudan yüksek rakımlı alanları etkiledi. Kar yağışı, bölgede günlük yaşamda soğuk hava hissini artırırken yaylalarda kışa hazırlık sinyalleri verdi. Vatandaşlar ve bölge sakinleri, aniden düşen sıcaklıklara karşı tedbirli olmaya davet edildi.

Belediye önlemleri ve uyarılar:

Alaşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte olası aksaklıklara karşı hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Yüksek kesimlerde ulaşımda güçlük yaşanmaması için yolların açık tutulması ve buzlanmaya karşı tuzlama yapılabilmesi amacıyla ekipler hazır bekletiliyor. Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde seyahat edecek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu: Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışına karşı önlemlerimizi aldık. Ekiplerimiz hazır durumda bekliyor. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Belediye yetkilileri ayrıca hava koşullarını anbean takip ettiklerini ve ihtiyaç duyulması halinde müdahale edecek ekiplerin koordinasyon içinde çalışacağını belirtti. Vatandaşların güncel duyuruları takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere plan yapmamaları önerildi.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI. HORZUM ALAKAYA MAHALLESİ’NİN YAYLALAR MEVKİİNDE SAAT 16.00 SIRALARINDA BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI, YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜDÜ.