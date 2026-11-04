Emirdağ'da üniversiteliler için tanışma ve merkez tanıtımı yapıldı

Programın açılışı ve katılımcılar:

Emirdağ Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen tanışma ve kaynaşma programı, Emirdağ Müftülüğü koordinasyonunda düzenlendi. Programa Vaiz Faik Kökçek, Manevi Danışman Ali İhsan Akar ile Yusuf İçel katıldı ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelindi.

Merkezin tanıtımı ve faaliyetler:

Program süresince öğrencilere Emirdağ Diyanet Gençlik Merkezi'nin işleyişi, yürütülen kültürel ve sosyal faaliyetler ile manevi destek hizmetleri detaylı şekilde aktarıldı. Merkezdeki faaliyetlerin amaçları, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak ve manevi ihtiyaçlara rehberlik etmek olarak açıklandı.

Katılım, ortam ve kapanış:

Samimi bir ortamda gerçekleşen program, öğrenciler arasında tanışma ve iletişim fırsatı sunarken soru-cevap bölümüyle de interaktif bir yapıda ilerledi. Etkinlik ikramlarla sona erdi ve katılımcılardan olumlu geri dönüşler alındı.

İlerleyen dönem planı:

Emirdağ Müftülüğü yetkilileri, merkezde sürdürülen programların dönem boyunca devam edeceğini belirtti. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimine katkı sunmayı hedefleyen faaliyetlerin periyodik olarak tekrarlanacağı ifade edildi.

EMİRDAĞ’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ‘TANIŞMA VE KAYNAŞMA PROGRAMI’ DÜZENLENDİ