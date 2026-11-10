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Sarıgöl 09.05'te tek yürek oldu

Sarıgöl'de Atatürk, 09.05'te sirenlerle saygı ve özlemle anıldı; törende hayat durdu, bayraklar yarıya indirildi ve kaymakam ile belediye başkanı katıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sarıgöl 09.05'te tek yürek oldu

Törenin ayrıntıları:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin yıl dönümünde Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Anma programı Sarıgöl Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.

Törene Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve siyasi parti ilçe başkanları katıldı. Önce Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından anma programının en anlamlı anı yaşandı.

Saat 09.05'te çalan sirenlerle ilçede hayat durdu; katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Tören sırasında bayraklar yarıya indirildi, anma etkinliği sessizlik ve saygı içinde sürdü.

Eğitimde anma programları:

Sarıgöl'deki anma etkinliklerinin gün boyunca devam edeceği açıklandı. Okullarda düzenlenecek programlarla öğrenciler de anma törenlerine katılacak; öğretmenler ve idareciler günün anlam ve önemini vurgulayacak etkinlikler gerçekleştirecek.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN YIL DÖNÜMÜNDE...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN YIL DÖNÜMÜNDE MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE SAYGI, MİNNET VE ÖZLEMLE ANILDI. SAAT 09.05’TE SİRENLERİN ÇALMASIYLA İLÇEDE HAYAT DURURKEN BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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