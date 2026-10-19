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Albayrak'tan savunma ve havacılıkta tedarik zinciri vurgusu

Gürhan Albayrak, çalıştayda 209 firmanın katılımı ve binin üzerinde B2B görüşmeyle savunma tedarikinde ortak akıl, sürdürülebilirlik ve güçlü iş birliği çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Merve Çelik

Albayrak'tan savunma ve havacılıkta tedarik zinciri vurgusu

Savunma ve havacılıkta alt yüklenici ve tedarik yönetimi çalıştayı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 'Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı'na katılım sağladı. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün de katılımıyla gerçekleştirildi ve sektörün farklı paydaşlarını bir araya getirdi.

katılım ve görüşmelerin kapsamı:

Organizasyonda 209 firma yer aldı ve binin üzerinde B2B görüşme gerçekleştirildi. Bu yoğun katılım, ana yükleniciler ile tedarikçiler arasında somut bağlantılar kurulmasını sağladı ve tedarik zincirinin güçlendirilmesine yönelik somut adımların atılmasına zemin oluşturdu.

albayrak'ın değerlendirmesi ve teşekkürleri:

Albayrak, resmi sosyal medya paylaşımında organizasyonun sektörün tüm paydaşları arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca tam bağımsız savunma sanayii hedefi doğrultusunda sürdürülebilir başarının ortak akılla inşa edilmesinin önemine dikkat çekti ve organizasyona ev sahipliği yapan BTSO ve BASDEC başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara şükranlarını sundu.

Çalıştay, tedarik yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesi ve alt yüklenicilerin güçlendirilmesi konularında bilgi paylaşımı ve iş birlikleri için bir platform sundu; önümüzdeki süreçte atılacak adımların sektörel verimlilik ve yerli üretime katkı yapması bekleniyor.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, &#039;SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ALT YÜKLENİCİ VE...

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, 'SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ALT YÜKLENİCİ VE TEDARİK YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI'NA KATILIM SAĞLADI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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