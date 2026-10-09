Ali Dağı'nda ekimde çiçek açan ağaçlar sonbaharı yeniden renklendiriyor

Ali Dağı'nda sonbahar sürprizleri:

Kayseri'nin merkez ilçelerinden Talas sınırında yer alan Ali Dağı, ekim ayında alışılmadık bir doğa gösterisine sahne oluyor. Normalde ilkbaharda çiçek açan ağaçların arasında elma ve akasya çiçekleri yeniden belirdi; aynı dönemde kuşburnu, menengiç ve alıç gibi türlerin meyvelerinde olgunlaşma gözleniyor.

çiçeklenme ve mevsim uyumsuzluğu:

Mevsim normallerinin dışında kalan bu çiçeklenme, Ali Dağı'nda farklı mevsimlerin bir arada yaşandığı izlenimini veriyor. Ekim ayına denk düşen çiçek açışları, bölgedeki bitki örtüsünün çeşitliliğini ve mevsimsel hareketliliği öne çıkarıyor; ziyaretçiler için alışılmadık ancak etkileyici bir manzara oluşturuyor.

meyve olgunlaşması ve bakımın rolü:

Ali Dağı'nda aynı dönemde kuşburnu, menengiç ve alıç meyvelerinin olgunlaşması, dağın renk paletini genişletiyor. Bu görüntülerin ortaya çıkmasında ağaçların düzenli bakımı dikkati çekiyor; ilgili ekiplerin çalışmaları sayesinde bitkisel dokunun korunması ve peyzajın canlı kalması sağlanıyor. Talas Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeler, alanın sonbaharda da doğaseverler için cazibesini korumasına katkı sunuyor.

Sonuç olarak Ali Dağı'nda ekim ayında yaşanan çiçeklenme ve meyve olgunlaşması, bölgenin doğal zenginliğini yeniden gözler önüne seriyor ve sonbaharın farklı yüzünü ziyaretçilere sunuyor.

KAYSERİ'NİN MERKEZ İLÇELERİNDEN TALAS'TA DOĞAL GÜZELLİĞİYLE MEST EDEN ALİ DAĞI'NDA SONBAHARDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.