Ali Karaca, Tokat'ta esnafın önceliklerini masaya yatırdı

Türkiye Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, federasyon ve esnaf teşkilatı yöneticilerinden oluşan heyetle Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Birlik Başkanı Fehmi Çankaya ile yönetim kurulu üyelerine yapılan tebrikler ile esnafın güncel talepleri ve öncelikli sorunları ayrıntılı biçimde ele alındı.

gündemin odağında talepler ve projeler:

Karaca başkanlığındaki görüşmede; pazar esnafının ekonomik beklentileri, hizmet dönemine ilişkin planlar ve mesleki sorunların çözümüne yönelik somut adımlar konuşuldu. Toplantıda esnafın ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan çalışma ve projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Delegasyon, yerel yönetim ve oda temsilcilerinin gözlemlerini dinleyerek önceliklendirme konusunda istişarelerde bulundu.

Ziyaret sırasında, esnaf kuruluşlarının temsilcileri başta olmak üzere saha deneyimi olan yöneticilerin önerileri alındı. Karaca, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede Tokat teşkilatının ev sahipliği ve sağladığı desteğe teşekkür ederek yeni hizmet döneminin hayırlı olmasını diledi.

katılımcılar ve birlik mesajı:

Heyette Türkiye Metal Otomotiv Makine Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Hayrettin Yıldırım, Manisa ESOB Başkanı Hasan Geriter, Nevşehir ESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve TŞOF Genel Başkan Vekili, Yozgat ESOB Başkanı Latif Altın gibi federasyon ve oda temsilcileri yer aldı. Tokat cephesinden ise Tokat Minibüsçüler Odası Başkanı Ömer Yıldırım, Tokat Ayakkabıcılar Odası Başkanı Hasan Doğan, Tokat Marangozlar Odası Başkanı İsmail Aktaş, Niksar Şoförler Odası Başkanı Fevzi Özsert, Niksar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Önder, Pazar Esnaf Odası Başkanı Ali Abur, Turhal Şoförler Odası Başkanı Mustafa Dönmez, Zile Oto Tamirciler Odası Başkanı Yücel Sayar, Artova Esnaf Odası Başkanı İsmet Dirican ve Almus Esnaf Odası Başkanı Erol Ceritoğlu toplantıda hazır bulundu.

Karaca, ziyaret kapsamında Olağan Genel Kurulda yeniden güven tazeleyen Fehmi Çankaya ve Birlik yöneticilerini tebrik etti. Ayrıca Çankaya'nın TESK Olağan Genel Kurulu sürecinde birlikte hareket edecekleri yönündeki beyanı için teşekkürlerini iletti ve ortak çalışma vurgusunu yineledi.

Toplantı, esnafın sahadan gelen önerileriyle şekillenen yol haritaları ve önümüzdeki döneme dair işbirliği adımlarının planlanmasıyla sonlandı. Ziyaretçiler, Tokat'taki esnaf teşkilatına ev sahiplikleri ve destekleri için teşekkür etti ve yerel dayanışmanın güçlendirilmesine vurgu yaptı.

TÜRKİYE PAZARCILAR FEDERASYONU GENEL BAŞKANI ALİ KARACA, BERABERİNDEKİ FEDERASYON VE ESNAF TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİYLE BİRLİKTE TOKAT ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ.