maç önizlemesi

Aliağa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta mücadelesinde yarın saat 15.30'da Aliağa Atatürk Stadyumu'nda Sebat Spor'u konuk edecek. Karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Onur Can Dolğun yönetecek.

ligdeki konum ve hedefler:

İzmir ekibi Aliağa FK, ligde 7 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda 23 puanla 4. sırada yer alıyor. Zirve takibini sürdüren takım, yarınki maçtan mutlak 3 puan elde etmeyi hedeflerken; konuk ekip Trabzon temsilcisi Sebat Spor ise 15 puanla 9. basamakta bulunuyor ve üst üste üçüncü galibiyetini almaya çalışacak.

teknik kadrodaki değişikliğin etkisi:

Aliağa FK, daha önce yollarını ayırdığı Namet Ateş sonrası takımın başına Erkan Sözeri'yi getirdi. Sözeri, yeni takımıyla bu maçta ilk kez sahaya çıkacak; yapılacak taktik tercihlerin ve oyuncu düzenlemelerinin maçın gidişatında belirleyici olması bekleniyor.

ALİAĞA FK’NİN KONUĞU SEBAT SPOR