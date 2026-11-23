Aliağa FK'de yeni teknik heyetle yükseliş

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Aliağa FK, teknik direktör değişikliğinin ardından yeniden ivme yakaladı. Yönetimin Namet Ateş ile yolları ayırmasının ardından göreve getirilen Erkan Sözeri, takımın başında çıktığı ilk iki maçta galibiyet alarak hem moral depoladı hem de zirve takibini sürdürdü.

Form grafiğinde kırılma:

Sezona Namet Ateş yönetiminde iyi başlayan Aliağa FK, ilk 8 haftada 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etmişti. Ancak sonraki 3 karşılaşmada alınan 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ekip bir süre galibiyet hasreti çekti ve önemli puan kayıpları yaşadı. Bu dönemin ardından teknik adam değişikliğine gidildi ve Sözeri dönemi başladı.

Sözeri yönetimindeki ilk maçta İzmir ekibi, sahasında karşılaştığı Sebat Spor'u 2-0 mağlup ederek üç maçlık galibiyet özlemini bitirdi. İkinci sınav ise deplasmanda geldi; ligin son sırasındaki Adana Demirspor karşısında Aliağa FK sahadan 3-1 galip ayrıldı ve üst üste ikinci zaferini elde etti.

Puan durumu ve gelecek maç:

Bu sonuçlarla birlikte Aliağa FK, puanını 29'a yükselterek haftayı 3. sırada tamamladı. İzmir temsilcisi, lider Muşspor'un 3, ikinci sıradaki Elazığspor'un ise 2 puan gerisinde yer alıyor. Takımın hedefi, yakalanan ivmeyi koruyup zirveyle arasındaki farkı kapatmak.

Aliağa FK'nin önünde bu hafta zorlu bir sınav var: ekibin sahasında karşılaşacağı GMG Kastamonuspor maçı, Sözeri döneminin sürdürülebilir olup olmadığını gösterecek kritik randevu olarak öne çıkıyor.

ALİAĞA FK, TEKNİK DİREKTÖR ERKAN SÖZERİ YÖNETİMİNDE ÇIKTIĞI İLK İKİ MAÇI DA KAZANARAK YENİDEN ÇIKIŞA GEÇTİ VE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ.