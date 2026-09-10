Erciyes'te kimya öğretmenleri sürdürülebilir nano uygulamalarda bir araya geldi

Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde eğitim programı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen ve TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı tarafından desteklenen Kimya Eğitmeninde Sürdürülebilir Nano Dokunuşlar projesi kapsamında 14 ilden 25 kimya öğretmeni için bir eğitim programı gerçekleştirildi. Etkinlik, Fen Fakültesi Konferans Salonunda düzenlendi ve akademisyenler ile eğitimcileri bir araya getirdi.

etkinliğe katılan yetkililer ve bilgiler

Proje tanıtımına katılanlar arasında Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nusret Ayyıldız, Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Soylak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan ile çok sayıda akademisyen ve kimya öğretmeni yer aldı.

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi'nin Ar-Ge çalışmalarındaki gücüne ve laboratuvar ortamlarında yürütülen çalışmalara verdikleri desteğe dikkat çekti. Altun, ekip çalışmasının önemine vurgu yaparak başarılı projelerin ortak çabalarla yürütüldüğünü ifade etti.

proje yönetimi, teşekkür ve eğitim süreci

Proje yöneticisi olarak söz alan Prof. Dr. Mustafa Soylak, programın amaçları ve yürütülecek eğitim içerikleri hakkında bilgi verdi ve projeye katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'a teşekkürlerini iletti. Açılış konuşmalarının ardından, eğitime katkı sunan eğitmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Evrensel ve uygulamaya dönük hedeflerle planlanan program, belge takdiminin ardından eğitim oturumlarıyla devam etti. Katılımcı öğretmenlerin nano teknolojinin sürdürülebilir uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerini pekiştirmeyi amaçlayan etkinlik, üniversite ve eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin somut bir örneğini oluşturdu.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) EV SAHİPLİĞİNDE TÜBİTAK 4005 YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI DESTEKLEME PROGRAMI TARAFINDAN DESTEKLENEN 'KİMYA EĞİTMENİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR NANO DOKUNUŞLAR' PROJESİ KAPSAMINDA KİMYA ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.