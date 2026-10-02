Aliağa Petkimspor deplasmanda 2'de 2 hedefiyle Esenler Erokspor'un konuğu

maç detayları:

Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta programında Aliağa Petkimspor, yarın deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Karşılaşma Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 18.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem üçlüsü Alper Altuğ Köselelerli, Ali Şakacı ve Orhan Çağrı Hekimoğlu yönetecek.

form ve beklentiler:

Sezona evinde Denizli Basket'i 85-81 yenerek başlayan Aliağa Petkimspor, deplasmandan da galibiyet çıkararak ligde 2'de 2 yapmak istiyor. İlk haftada deplasmanda Körfez Basket'e 88-79 mağlup olan Esenler Erokspor ise İzmir temsilcisi karşısında sezonun ilk galibiyetini arayacak.

maçın önemi:

İki takım için de erken lig puanları açısından bu karşılaşma önemli bir sınav niteliği taşıyor. Aliağa Petkimspor için deplasmandan alınacak bir galibiyet moral ve ivme kazandırırken, Esenler Erokspor sahasında kazanarak kötü başlangıcı tersine çevirmek isteyecek. Maçın temposu ve hücum-direnç dengesi, sonucu belirleyecek kilit unsurlar arasında öne çıkıyor.

ALİAĞA PETKİMSPOR, ESENLER EROKSPOR DEPLASMANINDA