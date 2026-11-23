Sarıyer'de kayıp aslan vakasıyla ilgili soruşturma

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dün akşam saatlerinde görüldüğü bildirilen aslanla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Olayın ardından yetkililer kısa sürede bölgedeki güvenlik ve hayvan kontrol birimleriyle irtibata geçti.

olayın seyri:

Görgü tanıklarının bildirimleri üzerine aslanın varlığı tespit edildi ve izinin sürülmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Resmi açıklamalarda, aslanın bulunduğu noktanın tespit edilmesine yönelik arama ve gözlem faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen bildirimin ardından ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

soruşturmanın kapsamı ve yönü:

Soruşturma kapsamında savcılık, öncelikle aslanın sahibinin tespiti ve hayvanın nereden kaçtığının araştırılması konularına odaklanıyor. Re'sen başlatılan soruşturmalar, savcılığın resen yani resmî başlangıçla yürüttüğü soruşturma usullerine göre ilerliyor; bu çerçevede ifade alma, görgü tanıklarının dinlenmesi ve ilgili birimlerden bilgi talep edilmesi gibi adımlar bekleniyor.

Yetkililer, kamu güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alındığını ve olayla ilgili bilgiler netleştikçe yeni açıklamaların yapılacağını bildirdi. Şu aşamada aslanın sahibi henüz tespit edilmedi ve soruşturma sürüyor.

Kayıp aslan olayı hakkında soruşturma başlatıldı