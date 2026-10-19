Aliağa Petkimspor oyunu kontrol ederek Fenerbahçe'yi deplasmanda geçti

Aliağa Petkimspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 82-77 mağlup etti

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında oynanan karşılaşmada 82-77 ile galip gelerek iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. İzmir temsilcisi sezona Merkezefendi Basketbol galibiyetiyle başlamış, ancak sonraki haftalarda Erokspor ve Körfez Basket karşısında sahadan mağlup ayrılmıştı.

Maçın gelişimi:

Deplasmanda oynanan zorlu mücadelede Aliağa Petkimspor dirençli bir savunma ve kontrollü hücumlarla öne çıktı. Karşılaşma genelinde ritmini bulan takım, kritik anlarda yaptığı doğru tercihlerle skoru lehine çevirdi. Fenerbahçe'nin EuroLeague'de çift maç haftası oynamasının etkili olduğu yorumları yapılsa da, mücadelede galibiyeti hak eden taraf olmak için saha içi düzeni ve taktik disiplin belirleyici oldu.

Orhun Ene'nin değerlendirmesi:

Başantrenör Orhun Ene karşılaşma sonrasında, "Yani şimdi ’biz çok iyiyiz’ desem gerçekçi olmayacak. ’Fenerbahçe yorgundu’ desek bu sefer bizim hakkımız yenmiş olacak. Çok değerli bir takımı yendik. Tabii ki Fenerbahçe’nin tüm gücü bu değil, EuroLeague’de çift maç haftasıydı. Bu yüzden biraz etkilendiklerini düşünüyorum. Tabii ki arada müthiş bir yetenek ve fizik farkı var ama basketbol böyle bir spor. Yetenek ve fizik olmasa bile aklınızı doğru kullandığınızda, oyunu kontrol etmeyi bildiğinizde bir fark oluşturabiliyorsunuz" dedi.

Bu sonuçla Aliağa Petkimspor, ligin 4. haftasında önemli bir moral bulurken, önümüzdeki haftalar için saha içi performansını korumanın ve geliştirmelerin önemi ortaya çıktı.

ALİAĞA PETKİMSPOR, BASKETBOL SÜPER LİGİ’NİN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA FENERBAHÇE’Yİ MAĞLUP EDEREK İKİ MAÇ SONRA YENİDEN GALİBİYET SEVİNCİ YAŞADI.