Aliağa'da erken tanı için Pembe Prenses üç hafta hizmette

Aliağa'da mobil tarama aracıyla erken tanı vurgusu

Kanser taramalarında erken tanının önemine dikkat çekmek ve vatandaşların tarama hizmetlerine ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla tam donanımlı seyyar kanser tarama aracı Pembe Prenses, Aliağa'da üç hafta süreyle hizmet verecek. Araç, ücretsiz mamografi çekimi ve çeşitli kanser tarama testleriyle halkın erken tanı imkânını artırmayı hedefliyor.

hizmet takvimi ve yer:

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından tarama amacıyla faaliyete geçirilen ve İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Pembe Prenses, 07-25 Eylül 2026 tarihleri arasında, her gün 09.00-17.00 saatleri arasında Aliağa Cumhuriyet Meydanı'nda Aliağalı vatandaşlara hizmet verecek. Araçta ücretsiz mamografi ile birlikte diğer kanser tarama testleri gerçekleştirilecek.

tarama önerileri ve hedef gruplar:

Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, kanser taramalarının erken tanı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Orhun'un verdiği bilgilere göre serviks (rahim ağzı) kanseri taraması kapsamında 30-65 yaş arasındaki kadınların beş yılda bir HPV-DNA testi yaptırmaları, meme kanseri taraması kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınların iki yılda bir mamografi çektirmeleri ve sağlık personeli tarafından muayene olmaları öneriliyor. Kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için ise 45-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin iki yılda bir gaitada gizli kan testi (GGK), 10 yılda bir kolonoskopi yaptırmaları tavsiye ediliyor.

Orhun, ücretsiz mamografi çekimi ve kanser tarama testlerinden yararlanmak isteyen vatandaşları Pembe Prenses aracına davet etti ve erken tanının sağladığı avantajlara dikkat çekti. Mobil tarama hizmetleri, erişimi kolaylaştırarak daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor ve düzenli taramanın kanserle mücadelede kritik rol oynadığı vurgulanıyor.

KANSER TARAMALARINDA ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE VATANDAŞLARIN TARAMA HİZMETLERİNE KOLAYCA ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA TAM DONANIMLI SEYYAR KANSER TARAMA ARACI "PEMBE PRENSES", 3 HAFTA BOYUNCA ALİAĞA’DA HİZMET VERECEK.