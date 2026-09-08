Tıp fakültesine ilk adım: Karabük'te yeni dönem oryantasyon başladı

Açılış ve programın amacı:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesinde 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılına başlayan birinci sınıf öğrencileri için düzenlenen dört günlük oryantasyon programının açılışı gerçekleştirildi. Programın temel hedefi, yeni öğrencilerin fakülte ve üniversite yaşamına hızlı ve sağlıklı uyum sağlamalarına destek olmaktır.

Oryantasyon sürecinde öğrencilere fakültenin akademik yapısı, öğretim üyeleri, ders içerikleri, kampüs hayatı ve üniversitenin sosyal imkanları hakkında kapsamlı bilgiler veriliyor. Etkinlikler teorik bilgilendirmenin yanı sıra kampüs turu ve tanışma oturumlarını da içeriyor.

Eğitimin yoğunluğu ve öğrencilere öneriler:

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hasan Solmaz (KBÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı), tıp eğitimine yerleşme sürecinin zorluğunu hatırlatarak üniversitenin başlangıcının hedefin sonu olmadığını vurguladı. Solmaz, özellikle anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji gibi derslerde düzenli çalışmanın önemine dikkat çekti.

Solmaz öğrencilere zamanlarını planlı kullanmalarını tavsiye ederek, düzenli çalışma programıyla akademik faaliyetlerin dışında sosyal ve kültürel etkinliklere de zaman ayrılabileceğini belirtti. Ayrıca akademik başarının yanı sıra insan ilişkilerine vurgu yaparak öğrencilere saygılı ve mütevazı olmalarını öğütledi; bütün meslekler kutsaldır yaklaşımını benimsediklerini söyledi.

Müfredat tanıtımı ve çeşitlilikten gelen avantajlar:

Açılışın ardından oryantasyon kapsamında Doç. Dr. Muhammed Kamil Turan tarafından Tıp Fakültesinin eğitim-öğretim müfredatı tanıtıldı. Öğrenciler altı yıllık programın yapısı, yıl bazlı ders içerikleri ve klinik uygulamalara geçiş süreçleri hakkında bilgilendirildi.

Solmaz programda ayrıca fakültede Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından öğrencilerin bulunduğunu hatırlatarak bu çeşitliliğin kültür ve dil açısından bir avantaj ve zenginlik sunduğunu ifade etti. Dekan, okulun amaçlarından birinin öğrencileri altı yılın sonunda başarılı hekimler olarak mezun etmek olduğunu belirtti ve diplomaların altıncı sınıfın sonunda verileceğini söyledi.

Oryantasyon programı süresince öğrencilere akademik takvim, danışmanlık hizmetleri ve öğrenci kulüpleriyle ilgili bilgiler verilmeye devam edecek; amaç, yeni döneme hazırlıklı, bilgili ve sosyal çevresiyle uyumlu mezunlar yetiştirmek olarak öne çıkıyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) TIP FAKÜLTESİNDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA BAŞLAYAN BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÜZENLENEN ORYANTASYON PROGRAMININ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.