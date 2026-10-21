Dolar 49,5975 +0,03%
Euro 55,6825 -0,05%
Bist 11.679,65 -1,00%
Altın Gram 6.600,67 -0,08%
EUR/USD 1,1221 -0,17%
Brent Petrol 110,10 +1,20%
--°

alkollü mekâna gitme tartışmasında kuzenini öldüren sanığa 25 yıl hapis

İzmit'te alkollü mekâna gitmek istemeyen kuzenini bıçakla öldüren 30 yaşındaki Fırat T., kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası aldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

alkollü mekâna gitme tartışmasında kuzenini öldüren sanığa 25 yıl hapis

olayın gelişimi:

Olay, 24 Ağustos 2025 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Polat Tanaç (19) ile kuzeni Fırat T. (30) arasında sokakta çıkan tartışma büyüdü. Tartışma sırasında Fırat T., kuzenini göğsünden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Olay yerinde yaşamını yitiren Polat Tanaç için çevre sakinleri ve sağlık ekipleri alarma geçti; şüpheli Fırat T. gözaltına alındı ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

tanık ifadeleri ve aile anlatımları:

Duruşmada tanık olarak dinlenenlerin ifadeleri, tartışmanın kaynağına ilişkin çerçeveyi çizdi. Sanığın eşi G.T., ilk celse verdiği ifadesinde ailece aynı evde bir araya geldiklerini, başlangıçta eşinin ve maktulün arasında sorun olmadığını anlattı. G.T. ifade etti: "Burada erkekler alkol kullandı. Eşim Fırat, daha önce gittikleri şekilde Polat ile alkollü mekanlara gitmek istiyordu. Pazar günü olması ve pazartesi işe gidecekleri için Polat oraya gitmek istememiş. Tartışma bu sebeple çıkmış."

G.T. ayrıca kavgayı ayırmaya çalıştıklarını, sonrasında evlerine döndüklerini, kısa süre sonra dışarıdan kadın sesi duyduğunu, dışarı çıktığında eşinin ve Polat’ın eşi Ayten arasında tartışma gördüğünü ve daha sonra gelişen süreçte tarafların birbirine hakaret ettiğini anlattı. G.T. ifadesinde ayrıca, Polat’ın bıçağı çıkardığını iddia ederek yakınlarına "Yetiş adam evimize girdi, eşim öldürülecek" diye seslendiğini ve bıçaklanma anını görmediğini belirtti.

duruşma ve aile tepkileri:

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Fırat T., avukatı ve maktulün ailesi katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık, pişman olduğunu söyleyerek mahkemeden yakınma etti: "Adaletinize sığınıyorum, böyle olmasını istemezdim."

Maktulün annesi ise duruşmada büyük üzüntüsünü dile getirerek, "Sanık oğlumu kalbinden, ciğerinden bıçaklayarak öldürdü. Oğlum nasıl toprak olduysa, sanık da cezaevinde toprak olsun" ifadelerini kullandı.

mahkeme kararı:

Mahkeme heyeti, sanık Fırat T.'yi "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, dosyadaki unsurlar ve sanığın duruşmadaki halini değerlendirerek iyi hal indirimi uyguladı ve cezayı 25 yıl hapis olarak belirledi. Kararda, suç vasfı ve delillerin mahkemece takdiri esas alınırken, indirimin uygulanmasına ilişkin gerekçeler duruşma tutanaklarına geçirildi.

Mahkeme süreci ve tanık beyanları, olayın aile içi bir tartışmanın büyümesiyle tırmandığını gösterirken, karar mağdur yakınlarında tepkiye neden oldu. Dosyaya ilişkin ayrıntılar ve gerekçeler, mahkeme kayıtlarında yer aldığı şekliyle korunmaya devam edecek.

KOCAELİ&#039;NİN İZMİT İLÇESİNDE KENDİSİ İLE ALKOLLÜ MEKANA GELMEK İSTEMEYEN 19 YAŞINDAKİ KUZENİNİ...

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE KENDİSİ İLE ALKOLLÜ MEKANA GELMEK İSTEMEYEN 19 YAŞINDAKİ KUZENİNİ ÇIKAN TARTIŞMADA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIK 25 YIL HAPİS CEZASI ALDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Batman’da sabah saatlerinde hafif ticari araç direğe çarptı, 1 kişi yaralandı
images

Uşak'ta NMB tekstil tesisinde çıkan yangına ekipler yoğun müdahale ediyor
images

Uşak'ta NMB Tekstil'e ait elyaf ve geri dönüşüm tesisinde yangın
images

Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül adliyeye sevk edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

motosiklet ambulanslar 90 saniyede hazırlanıp 3 dakikada vakada oluyor

Batman’da sabah saatlerinde hafif ticari araç direğe çarptı, 1 kişi yaralandı

Uşak'ta NMB tekstil tesisinde çıkan yangına ekipler yoğun müdahale ediyor

Gençlik merkezinden özel öğrencilere neşe dolu buluşma

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti