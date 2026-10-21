alkollü mekâna gitme tartışmasında kuzenini öldüren sanığa 25 yıl hapis

olayın gelişimi:

Olay, 24 Ağustos 2025 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Polat Tanaç (19) ile kuzeni Fırat T. (30) arasında sokakta çıkan tartışma büyüdü. Tartışma sırasında Fırat T., kuzenini göğsünden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Olay yerinde yaşamını yitiren Polat Tanaç için çevre sakinleri ve sağlık ekipleri alarma geçti; şüpheli Fırat T. gözaltına alındı ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

tanık ifadeleri ve aile anlatımları:

Duruşmada tanık olarak dinlenenlerin ifadeleri, tartışmanın kaynağına ilişkin çerçeveyi çizdi. Sanığın eşi G.T., ilk celse verdiği ifadesinde ailece aynı evde bir araya geldiklerini, başlangıçta eşinin ve maktulün arasında sorun olmadığını anlattı. G.T. ifade etti: "Burada erkekler alkol kullandı. Eşim Fırat, daha önce gittikleri şekilde Polat ile alkollü mekanlara gitmek istiyordu. Pazar günü olması ve pazartesi işe gidecekleri için Polat oraya gitmek istememiş. Tartışma bu sebeple çıkmış."

G.T. ayrıca kavgayı ayırmaya çalıştıklarını, sonrasında evlerine döndüklerini, kısa süre sonra dışarıdan kadın sesi duyduğunu, dışarı çıktığında eşinin ve Polat’ın eşi Ayten arasında tartışma gördüğünü ve daha sonra gelişen süreçte tarafların birbirine hakaret ettiğini anlattı. G.T. ifadesinde ayrıca, Polat’ın bıçağı çıkardığını iddia ederek yakınlarına "Yetiş adam evimize girdi, eşim öldürülecek" diye seslendiğini ve bıçaklanma anını görmediğini belirtti.

duruşma ve aile tepkileri:

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Fırat T., avukatı ve maktulün ailesi katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık, pişman olduğunu söyleyerek mahkemeden yakınma etti: "Adaletinize sığınıyorum, böyle olmasını istemezdim."

Maktulün annesi ise duruşmada büyük üzüntüsünü dile getirerek, "Sanık oğlumu kalbinden, ciğerinden bıçaklayarak öldürdü. Oğlum nasıl toprak olduysa, sanık da cezaevinde toprak olsun" ifadelerini kullandı.

mahkeme kararı:

Mahkeme heyeti, sanık Fırat T.'yi "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, dosyadaki unsurlar ve sanığın duruşmadaki halini değerlendirerek iyi hal indirimi uyguladı ve cezayı 25 yıl hapis olarak belirledi. Kararda, suç vasfı ve delillerin mahkemece takdiri esas alınırken, indirimin uygulanmasına ilişkin gerekçeler duruşma tutanaklarına geçirildi.

Mahkeme süreci ve tanık beyanları, olayın aile içi bir tartışmanın büyümesiyle tırmandığını gösterirken, karar mağdur yakınlarında tepkiye neden oldu. Dosyaya ilişkin ayrıntılar ve gerekçeler, mahkeme kayıtlarında yer aldığı şekliyle korunmaya devam edecek.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE KENDİSİ İLE ALKOLLÜ MEKANA GELMEK İSTEMEYEN 19 YAŞINDAKİ KUZENİNİ ÇIKAN TARTIŞMADA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIK 25 YIL HAPİS CEZASI ALDI.