Seydiler'de 51 hafızın icazeti: ezberden yaşama bir adım

Seydiler'de hafız icazet töreni

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen hafızlık eğitimi programını tamamlayan 51 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi. Program, Seydiler Seyid Zülfikar Vakfı M. Naim Karaman Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu'nda verilen hafızlık ve örgün eğitimin sonucunu işaret etti.

Tören, Seydiler Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyon; Seydiler Kaymakamlığı, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu İl Müftülüğü ve vakıf tarafından ortaklaşa hazırlandı. Programa Vali Meftun Dallı, milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, Seydiler Kaymakamı Büşra Erdoğan Duramaz, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, davetliler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Vali Meftun Dallı'nın vurguları:

Vali Meftun Dallı konuşmasında, hafızlığın tarihsel ve toplumsal önemine dikkat çekti. Dallı, Peygamber Efendimiz'i ilk hafız olarak işaret ederek 15 asırlık bir geleneğin sürdüğünü hatırlattı ve hafızların Kur'an-ı Kerim'i değişmeden bugüne taşıdıklarını ifade etti. Konuşmasında, hafızlığın farz-ı kifayet niteliğine değinerek hafızlara teşekkür etti ve onların Kur'an'ı yaşamlarına yansıtmalarını temenni etti: "Peygamber Efendimizin ahlakıyla, ahlaklanmış bir hayatı sonuna kadar idame ettirsinler."

Diyanet ve il müftülüğünün mesajları:

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, hafızları tebrik ederek "Satırlarda yazılı olanları sadrınıza nakşettiniz" sözleriyle öğrencilerin başarılarını övdü. Kazancı, Kur'an'ın muhafızı olmanın zorluğuna işaret ederek hafızların oturuş, yürüyüş ve ahlaklarının Kur'an'la uyumlu olması gerektiğini belirtti.

Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin ise geçen yıl aynı salonda 43, 2023'te 60'ın üzerinde icazet merasimi gerçekleştirildiğini hatırlatarak, her yıl yaklaşık 50 civarında hafızın bu milletin hizmetine sunulmasından duydukları memnuniyeti paylaştı. Derin, hafızlığın hem şeref hem sorumluluk olduğunu, öğrencilerin gecelerini gündüzlerine kattıklarını ve ailelerin dualarının bu sürece eşlik ettiğini söyledi.

Program akışı ve kapanış:

Seydiler Seyid Zülfikar Vakfı Başkanı Hüseyin Akpınar konuşmasında hafızlığın bir son değil, Kur'an ile başlayan sürekli bir yolculuk olduğunu vurguladı ve ezberin hayata, ahlaka aktarılmasının önemini hatırlattı.

Törende mehteran gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler seslendirildi. Programın son kısmında hafızlar Kur'an'dan sureler okudu. Etkinlik, 51 öğrenciye belgelerinin ve hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

KASTAMONU’NUN SEYDİLER İLÇESİNDE GİRDİKLERİ SINAV SONRASINDA İCAZETLERİNİ ALARAK HAFIZ OLAN 51 ÖĞRENCİ İÇİN HAFIZLIK İCAZET MERASİMİ DÜZENLENDİ.