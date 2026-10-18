Alkollü sürücü yanan otomobilini sigara içerek izledi

Eskişehir Odunpazarı'nda meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; çarpışmanın ardından bir araç motor bölümünden alev alarak kısa sürede yanmaya başladı. Olay yerinde yapılan alkol kontrolünde sürücü K.U.’nun 2.17 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza ve araçların konumu:

Gökmeydan Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi üzerinde, 26 EJ 076 plakalı otomobili kullanan K.U. ile 10 AAG 071 plakalı aracı kullanan D.G. kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 26 EJ 076 plakalı araç Metris Sokak’a çekildi ve burada motor bölümünden duman çıkmaya başladı.

Yangın ve çevresel müdahale:

Kısa sürede alevlenen aracın çevresindeki kişiler yangın tüpleriyle müdahalede bulundu ancak alevleri söndürmekte yetersiz kaldı. Bu sırada alkollü sürücü bir süre aracın yanında kalarak sigara içip yanan otomobilini izledi; daha sonra yakınları tarafından uzaklaştırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, ihbar üzerine gelen ekipler yangına müdahale etti.

Adrese intikal eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Olayda yaralanma veya can kaybı bildirimi yapılmadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; olay yerindeki incelemeler ve ifade alınmasının ardından işlemler devam ediyor. Yetkililer, trafiğin güvenliği ve alkollü araç kullanımının risklerine ilişkin uyarılarda bulundu.

2.17 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜ OTOMOBİLİNİN YANIŞINI SİGARA İÇEREK İZLEDİ.