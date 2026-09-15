Dolar 48,6348 +0,02%
Euro 56,1641 +0,04%
Bist 13.968,78 -1,88%
Altın Gram 6.746,50 -0,86%
EUR/USD 1,1542 -0,13%
Brent Petrol 102,29 +1,29%
--°

Alkollü tırın çarpmasıyla iki genç hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ters şeride giren ve 2,53 promil alkollü olduğu belirlenen tırın çarpması sonucu iki genç öldü; sürücü tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Alkollü tırın çarpmasıyla iki genç hayatını kaybetti

Kaza ve ilk tespitler:

Bursa'nın Yenişehir-İnegöl karayolunda meydana gelen kazada, iddialara göre 31 ARG 58 plakalı tır sürücüsü Recep Ö. (29) ters şeride girerek önünde seyreden 16 BTV 736 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Remzi Manaoğlu (18) ve Muhammed Yusuf Ezer (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazadan sonra yapılan incelemede tır sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi; yapılan ölçümde sürücünün kanında 2.53 promil alkol tespit edildi. Olay yerinde ve çevrede kayda geçen görüntülerde tırın zaman zaman şeridinde kalamadığı ve zikzak çizerek ilerlediği görüldü.

Gençlerin durumu ve neden trafikte oldukları:

Hayatını kaybeden iki gencin İnegöl'de ikamet ettikleri, Yenişehir'de düzenlenen bir düğünde harçlık kazanmak ve garsonluk yapmak amacıyla çalıştıkları, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Olay, gençlerin aileleri ve yakınları arasında derin üzüntüye yol açtı.

Görüntüler ve soruşturma:

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası ve çevre kayıtlarında tırın karşı şeride geçtiği ve zaman zaman kontrolünü kaybettiği anlar net biçimde görüldü. Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Recep Ö., hakim karşısına çıkarıldı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili trafik ve adli soruşturma devam ediyor.

Cenaze törenleri ve tepki:

Merhum Muhammed Yusuf Ezer'in cenazesi Yeni Mahalle Camii'nde kılınan namazın ardından Kent mezarlığında toprağa verildi. Remzi Manaoğlu'nun cenazesi ise Ortaköy Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy mezarlığında defnedildi.

Aileler ve yakınları gözyaşları içinde törenlere katılırken, bölge halkı trafik güvenliğine ilişkin kaygılarını dile getirdi. Yetkililer, özellikle ağır taşıt sürücülerinin alkollü araç kullanmasının yol açtığı tehlikelerin önlenmesi için denetimlerin sürdürüleceğini açıkladı.

BURSA&#039;NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE ALKOLLÜ TIR SÜRÜCÜSÜNÜN TERS ŞERİDE GİREREK MOTOSİKLETE ÇARPMASI...

BURSA'NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE ALKOLLÜ TIR SÜRÜCÜSÜNÜN TERS ŞERİDE GİREREK MOTOSİKLETE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ. KAZADAN ÖNCE ALKOLLÜ TIR SÜRÜCÜSÜNÜN ZİKZAK ÇİZEREK İLERLEDİĞİ ANLARA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI. OLAY SONRASI GÖZALTINA ALINAN ALKOLLÜ TIR SÜRÜCÜSÜ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Havza'da anız alevleri kontrol altına alındı, ormanlık alan korundu
images

Emniyetin 5 günlük siber dalgası: 21 ilde 150 şüpheli yakalandı
images

Hedefte asayiş ve kaçakçılık: Bolu'da bir haftalık operasyon raporu
images

Kahta'da yoldan çıkan otomobil kaldırımda oturan gence çarptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Burhaniye esnafından yeni jandarma komutanına nezaket ziyareti

Mudanya’da minik yüzücüler 12 Eylül anısına kürsüye çıktı

Havza'da anız alevleri kontrol altına alındı, ormanlık alan korundu

Çamlık'ta konforlu ulaşım için adım adım yenileme: Tamer Mandalinci sahada

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi