Alkollü tırın çarpmasıyla iki genç hayatını kaybetti

Kaza ve ilk tespitler:

Bursa'nın Yenişehir-İnegöl karayolunda meydana gelen kazada, iddialara göre 31 ARG 58 plakalı tır sürücüsü Recep Ö. (29) ters şeride girerek önünde seyreden 16 BTV 736 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Remzi Manaoğlu (18) ve Muhammed Yusuf Ezer (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazadan sonra yapılan incelemede tır sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi; yapılan ölçümde sürücünün kanında 2.53 promil alkol tespit edildi. Olay yerinde ve çevrede kayda geçen görüntülerde tırın zaman zaman şeridinde kalamadığı ve zikzak çizerek ilerlediği görüldü.

Gençlerin durumu ve neden trafikte oldukları:

Hayatını kaybeden iki gencin İnegöl'de ikamet ettikleri, Yenişehir'de düzenlenen bir düğünde harçlık kazanmak ve garsonluk yapmak amacıyla çalıştıkları, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Olay, gençlerin aileleri ve yakınları arasında derin üzüntüye yol açtı.

Görüntüler ve soruşturma:

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası ve çevre kayıtlarında tırın karşı şeride geçtiği ve zaman zaman kontrolünü kaybettiği anlar net biçimde görüldü. Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Recep Ö., hakim karşısına çıkarıldı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili trafik ve adli soruşturma devam ediyor.

Cenaze törenleri ve tepki:

Merhum Muhammed Yusuf Ezer'in cenazesi Yeni Mahalle Camii'nde kılınan namazın ardından Kent mezarlığında toprağa verildi. Remzi Manaoğlu'nun cenazesi ise Ortaköy Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy mezarlığında defnedildi.

Aileler ve yakınları gözyaşları içinde törenlere katılırken, bölge halkı trafik güvenliğine ilişkin kaygılarını dile getirdi. Yetkililer, özellikle ağır taşıt sürücülerinin alkollü araç kullanmasının yol açtığı tehlikelerin önlenmesi için denetimlerin sürdürüleceğini açıkladı.

BURSA'NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE ALKOLLÜ TIR SÜRÜCÜSÜNÜN TERS ŞERİDE GİREREK MOTOSİKLETE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ. KAZADAN ÖNCE ALKOLLÜ TIR SÜRÜCÜSÜNÜN ZİKZAK ÇİZEREK İLERLEDİĞİ ANLARA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI. OLAY SONRASI GÖZALTINA ALINAN ALKOLLÜ TIR SÜRÜCÜSÜ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.