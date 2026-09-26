Alperen Düzenci er meydanında bursa'yı cumhurbaşkanlığı kupası'nda temsil edecek

Alperen Düzenci, cumhurbaşkanlığı kupası'nda Bursa'yı taşıyacak

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Alperen Düzenci, yağlı güreşin yeniden hayata geçen önemli organizasyonlarından Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupasında şehri adına mindere çıkacak. Organizasyon, 26 Eylül Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek ve tarihinde 57 yıl sonra tekrar gerçekleştiriliyor.

yarışın çerçevesi:

Kupada toplam 8 başpehlivan ve 84 pehlivan mücadele edecek. Başpehlivanlar arasında Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Seçkin Duman, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Sinan Yıldız ve Yusuf İslam Taş gibi isimler yer alıyor. Etkinlik, sabah 08.00'de yapılacak kura çekimi ile başlayacak; günün sonunda, planlandığı üzere, başpehlivanlık final maçı 17.00'de sona erecek.

bursa'nın hedefi:

Alperen Düzenci, Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde madalya hedefiyle yarışacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, ata sporuna verdiği desteği organizasyon kapsamında da gösteriyor; hedef şehrin spor kimliğini güçlendirmek ve güreşe ilginin artmasını sağlamak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Büyükşehir Belediyesi olarak ata sporumuz güreşin hem şehrimizde hem de ülkemizdeki gelişimine katkı sunmak istiyoruz. Bursa’mızda şampiyon güreşçiler yetiştirmeyi, şehrimizin ‘spor kenti’ kimliğine güç katmayı ve ata sporumuza olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 57 yıl sonra yeniden düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Bursa’nın da temsil edilmesini kıymetli buluyorum. Büyükşehir Belediyespor güreşçimiz Alperen Düzenci’ye er meydanında başarılar diliyorum."

Organizasyonun geri kalan programı ve madalya müsabakaları, etkinlik günü yapılacak kura ve karşılaşma çizelgesine göre ilerleyecek; Bursa temsilcisi Alperen Düzenci de madalya için ter dökecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR GÜREŞÇİSİ ALPEREN DÜZENCİ, YAĞLI GÜREŞTE 57 YIL SONRA İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI’NDA BURSA’YI TEMSİL EDECEK.