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Altay çağırdı: 13. Konya kitap günleri okumayı kent gündemine taşıyor

Başkan Altay, 'Okumadığın Gün Karanlıktasın' temasıyla 13. Konya Kitap Günleri'ne davet etti; 116 yayınevi ve 147 yazar 25 Ekim'e kadar buluşuyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Altay çağırdı: 13. Konya kitap günleri okumayı kent gündemine taşıyor

Başkan Altay etkinliği gezdi:

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen 13. Konya Kitap Günleri, 'Okumadığın Gün Karanlıktasın' temasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, etkinlik alanını ziyaret ederek stantları gezdi, yayınevlerine kolaylıklar diledi ve öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinliğin kapsamı ve hedefleri:

Başkan Altay, açılışta bu yılın programına ilişkin bilgileri paylaşırken etkinliğin kültürel birikimi zenginleştirme ve okuma alışkanlığını yaygınlaştırma hedeflerini vurguladı. Organizasyona 116 yayınevi katılıyor ve toplam 147 yazar okurlarıyla buluşacak. Altay, hem çocuklar hem gençler hem de yetişkinler için düzenlenen etkinlik alanları ve söyleşilerin hazır olduğunu belirterek herkesi davet etti.

Program, söyleşiler ve konuk yazarlar:

Konya Kitap Günleri boyunca yazar söyleşileri, paneller, imza günleri, atölyeler ve çocuklara yönelik eğitici programlar yer alıyor. Cuma ve Cumartesi günleri programda İhsan Süreyya Sırma, Ahmet Haldun Terzioğlu, Musa Mert, Mete Yarar, Sinan Akyüz, Nuh Albayrak, Sertaç Abi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Furkan Çalışkan, Kaan Murat Yanık, Turgay Güler, Halil Ürün, Alper Gencer, Fatih Duman, Şengül Yiğit, İsmail Hakkı Aydın, Serhat Yabancı, Sadık Yalsızuçanlar, Mehmet Ali Bulut ve Gri Koç gibi isimler yer aldı.

18 Ekim Pazar günü ise katılımcılar arasında Coşkun Başbuğ, Fatih Gültekin, Halit Ertuğrul, Kemal Özer, İskender Cüre, Zekeriya Efiloğlu, Ali Ayçil, Saliha Erdim, Zafer Duygu, Tarık Tufan, Fulya Öztürk-Türker Akıncı, Erkan Göksu ve Yücel Arzen bulunuyor.

Ziyaretçi deneyimi ve tepkiler:

Etkinliği ziyaret eden öğrenciler ve kitapseverler, stantlarda aradıkları kitaplara kolayca ulaşabildiklerini, sevdikleri yazarlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Özellikle genç katılımcılar, kitap günlerinin okul dışı öğrenme ve edebiyatla tanışma fırsatı sunduğunu ifade ederek Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Konya Kitap Günleri, kitap ve kültür etkinliklerini kent yaşamının merkezine taşıma amaçlı programıyla 10 gün boyunca devam edecek. Organizasyon, okuyuculara yeni yayınları keşfetme, söyleşilere katılma ve atölye deneyimi edinme imkânı sunuyor.

Ziyaret bilgileri:

13. Konya Kitap Günleri, 10.00-22.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezinde açık olacak ve etkinlik 25 Ekim Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Kitapseverler, çocuk programları ve yazar söyleşileri takibiyle zenginleştirilmiş programdan yararlanmak üzere etkinlik alanına davet ediliyor.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE...

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE COŞKUYLA DÜZENLENEN 13. KONYA KİTAP GÜNLERİ’Nİ ZİYARET EDEREK, ÖĞRENCİLERLE VE KİTAPSEVERLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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