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Geleneksel sesin temsilcisi Oktay Demirci'ye miras taşıyıcısı unvanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geleneksel ses icracılığı çalışmalarıyla tanınan Oktay Demirci'yi Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı seçti.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Geleneksel sesin temsilcisi Oktay Demirci'ye miras taşıyıcısı unvanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı değerlendirmesi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen değerlendirmeler sonucunda, Türk halk müziği sanatçısı Oktay Demirci Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına layık görülerek Sanatçı Kartı almaya hak kazandı.

Değerlendirme sürecinin odağı:

Bakanlık bünyesindeki incelemelerde, Demirci'nin geleneksel ses icracılığı alanındaki çalışmaları çerçevesinde geleneksel icra teknikleri ve mesleki yetkinliği temel ölçütler olarak ele alındı. Yapılan değerlendirmelerin ardından, ilgili kurum ve kurulun görüşleri doğrultusunda sanatçıya kart verilmesi uygun bulundu.

Sanatçının açıklaması ve teslimat:

Aldığı unvandan dolayı memnuniyetini dile getiren Oktay Demirci, geleneksel ses icrasının özgün yapısını koruyarak gelecek nesillere aktarmanın önemli bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı ve kendisini bu unvana layık gören Bakanlık yetkilileri ile Değerlendirme Kuruluna teşekkür etti.

Sanatçı Kartı, Demirci'ye Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ayhan Karademir tarafından teslim edildi.

OKTAY DEMİRCİ’YE KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISI UNVANI

OKTAY DEMİRCİ’YE KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISI UNVANI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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