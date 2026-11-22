Bursaspor Basketbol, hakem kararları ve tribün boşaltılmasına tepki gösterdi

Bursaspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında sahasında oynanan Pizzabulls Bordo Bandırma karşılaşması sonrası hakem yönetimine ve tribünlerin boşaltılması kararına yönelik sert bir kamuoyu açıklaması yayımladı. Kulüp, 89-85 sonuçlanan maçta son bölümde yaşananlara ilişkin olarak Merkez Hakem Kurulu (MHK) nezdinde inceleme talep etti.

Kulübün itirazı ve vurguladıkları:

Açıklamada, oyuncu Buğra Çal'ın top cama çarpmadan önce yaptığı bloğun görülmediği, maçın bitimine yaklaşık 2 dakika kala takımın geri dönme çabalarına karşılık tribünlerin boşaltılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Bursaspor, bu uygulamanın maçtaki momentum değişimini sekteye uğrattığını ve kararın tutarsız olduğunu savundu. Kulüp, hakemlerin kişisel egolarının oyunun önüne geçemeyeceğini vurgulayarak verilen kararı kabul etmediğini açıkladı.

MHK'den beklenen adımlar:

Bursaspor, açıklamasında özellikle tribünlerin boşaltılması kararının gerekçesinin tüm yönleriyle açıklanmasını ve yaşananların mercek altına alınmasını talep etti. Kulüp, ligde başka salonlarda yaşanan daha ciddi olaylara karşı gösterilmeyen uygulama ve karar tutarlılığına dikkat çekerek, kararın şeffaf bir şekilde incelenmesini istedi.

Kulübün açıklaması, hakem yönetimi ve maç düzeni konusundaki eleştirileri güçlü bir dille ortaya koyarken, MHK'den gelecek yanıt ve yapılacak incelemenin sonuçları sonraki adımlar için belirleyici olacak.

BURSASPOR BASKETBOL, BORDO BANDIRMA MAÇINDAKİ HAKEM KARARLARINA VE TRİBÜNLERİN BOŞALTILMASI KARARINA TEPKİ GÖSTEREREK MHK’DEN İNCELEME İSTEDİ.