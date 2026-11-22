Kayıt yoğunluğu ve kategoriler:

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Çeşme Şubesi öncülüğünde düzenlenen 2. ELO Satranç Turnuvası için kayıtlar beklenenden hızlı ilerledi. 23 ilden 400'ü aşkın sporcu başvuru yaptı; turnuvanın toplam 256 kişilik kontenjanı kayıtların bitimine altı gün kala doldu. Organizasyon dört farklı kategoride oynanacak olup, şimdiden üç kategorinin kontenjanı dolmuş durumda.

Organizasyon ve program:

Turnuva, 28-29 Kasım 2026 tarihlerinde tarihi Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Etkinlik, ÇYDD Çeşme Şubesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM), Çeşme Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Çeşme İlçe Temsilciliği işbirliğiyle düzenleniyor. Başvuruların resmi son tarihi 26 Kasım 2026 olarak ilan edildi; turnuvaya Giresun'dan Yalova'ya, İstanbul'dan Antalya'ya kadar ülkenin dört bir yanından yoğun ilgi geldi.

Dernekten değerlendirme:

ÇYDD Çeşme Şubesi Başkanı Necibe Albayrak, turnuvaya gösterilen ilgiye ilişkin olarak “Atatürk devrim ve ilkeleri ışığında çağdaş bir gelecek var etmek için çalışan derneğimizin satranç sporu ile birlikte anılıyor olması bizim için gurur kaynağıdır. Bununla birlikte turnuvamıza böylesine büyük bir ilginin olması da bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Bu anlamda desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Lal Denizli’ye ve ekibine, Çeşme Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Sarısaç’a ve Ufuk Aksoy Başkanımızın ailesine verdikleri destekler için derneğimiz adına teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Turnuva, satranç tutkunlarını bir araya getirmenin yanı sıra bölgeye önemli bir sportif aktivite kazandıracak. Organizasyon yetkilileri, kontenjanın dolması nedeniyle kayıt sırası ve katılım önceliği kurallarına dikkat edilmesini; ilgisi süren sporcular için alternatif izleme ve gelecekteki turnuva duyurularını takip etmelerini öneriyor.

UFUK AKSOY ANISINA DÜZENLENEN 2. ELO SATRANÇ TURNUVASI, 28-29 KASIM 2026 TARİHLERİNDE TARİHİ AYA HARALAMBOS KÜLTÜR MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞECEK (ARŞİV)