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Altay'ın üç maçlık yenilmezlik serisi Eskişehirspor mağlubiyetiyle bitti

TFF 3. Lig 2. Grup 7. haftasında Altay, Eskişehirspor'a 4-1 yenilerek üç maçlık seri sonrası mağlup oldu; teknik direktör Tuna Üzümcü oyuncuları ve taraftarı övdü.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Altay'ın üç maçlık yenilmezlik serisi Eskişehirspor mağlubiyetiyle bitti

Altay sahasında 4-1 mağlup oldu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. haftasında Altay, Eskişehirspor'u konuk etti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda yediği gollerle karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla takımın üç maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Maçın kırılma anları:

Altay ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutarak skoru korumayı başardı ve devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda sahada yaşanan hata ve tecrübe eksikliği, rakibin üstünlüğe geçmesine zemin hazırladı. Eskişehirspor'un son bölümde bulduğu goller maçın kaderini belirledi ve Altay sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı.

Teknik direktörün değerlendirmesi:

Tuna Üzümcü karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede oyuncuların ortaya koyduğu mücadeleden gurur duyduğunu belirtti. Üzümcü, 75. dakikaya kadar topun arkasında doğru durarak alanları kapattıklarını ve pozisyon ürettiklerini ifade etti. Ancak son bölümde yapılan hataların ve tecrübe eksikliğinin mağlubiyette belirleyici olduğunu vurguladı.

Üzümcü ayrıca maç boyunca takımı destekleyen ve maç sonrası da futbolculara sahip çıkan taraftarlara teşekkür etti. Taraftarların desteğinin genç ekip için büyük moral kaynağı olduğunu, bu destekle takımın daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini söyledi.

Önümüzdeki hedefler:

Teknik direktör, değerlendirmesini yalnızca skora göre yapmadığını, sahada birbirine sahip çıkan ve sonuna kadar mücadele eden bir takım görmek istediğini anlattı. Altay, her hafta oyunu geliştirerek ilerlemeyi ve ligin son düdüğüne kadar mücadeleyi sürdüreceğini duyurdu. Taraftarlardan bu genç oyunculara inanmaya ve yanlarında olmaya devam etmelerini istedi.

Bu maç, takımın eksiklerinin açığa çıktığı bir sınav oldu ancak teknik ekip ve oyuncuların vurguladığı gibi destek devam ettiği sürece Altay için toparlanma ve gelişme beklentisi korunuyor.

ALTAY&#039;DA, TFF 3. LİG 2. GRUP’TAKİ 7. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR’A 4-1 MAĞLUP OLARAK 3 MAÇLIK...

ALTAY'DA, TFF 3. LİG 2. GRUP’TAKİ 7. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR’A 4-1 MAĞLUP OLARAK 3 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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