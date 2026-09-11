Diyarbakır'da halkın ilgi odağı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Diyarbakır ziyaretinin detayları

Bir dizi temas için Diyarbakır'a gelen Hakan Fidan, öğlen saatlerinde Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camide cuma namazını kıldı. Ziyaret boyunca hem dini mekanda hem de kentin işlek noktalarında vatandaşlarla doğrudan görüşmeler gerçekleşti.

cami çevresinde alınan güvenlik önlemleri:

Cami girişinde ve çevresinde yoğun güvenlik tedbirleri uygulandı; vatandaşlar, güvenlik kontrollerinden geçerek X-ray cihazından geçirildi. Bu önlemler, yoğun ziyaret trafiği ve toplu güvenlik ihtiyacına yönelik alındı.

esnaf ve sokak ziyaretleri:

Cuma namazı çıkışında Gazi Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Fidan, esnafa hayırlı işler diledi ve vatandaşlarla yakından ilgilendi. Görüşmeler sırasında vatandaşların yoğun ilgisi ve sıcak karşılaması dikkat çekti.

Ziyaret sırasında yapılan sohbetler, kent merkezindeki günlük hayatla doğrudan temas kurma amacını taşıdı; hem esnaf hem de bölge sakinleriyle kısa sohbetler yapıldı ve talepler dinlendi.

Programının bir sonraki adımı için bölgeden ayrılan Hakan Fidan, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etmek üzere kent merkezinden ayrıldı. Ziyaret, hem resmi temasları hem de halkla doğrudan buluşmayı içeren bir program kapsamında gerçekleşti.

Bakan Fidan’a Diyarbakır’da yoğun ilgi