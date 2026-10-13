Altı ilde eşzamanlı baskın: DHKP/C soruşturmasında 18 gözaltı

İstanbul merkezli soruşturmanın detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren İ.K. ve E.Ç. beyanları doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucunda geçmiş yıllarda gerçekleştirilen bazı eylemlere ilişkin şüphelileri tespit etti.

Soruşturma kapsamında tespit edilen eylemler:

Soruşturmada toplam 50 şüpheli belirlendi. İncelemede adı geçen olaylar arasında şunlar yer aldı: 31 Mart 2016 tarihinde Sultangazi'de TOMA aracına molotofkokteyli ile saldırı, 1 Mayıs 2016 günü polis araçlarına molotofkokteyliyle saldırı ve Gazi Polis Merkezi'ne ateş açılması, 2016 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kulübenin yakılması, 6 Nisan 2017 tarihinde Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısına bomba süsü verilmiş pankart asılması ile 2019 yılında AK Parti Sultangazi seçim irtibat bürosunun kurşunlanması olaylarına ilişkin tespitler yapıldı.

Operasyonlar, yakalamalar ve ele geçirilenler:

Şüphelilerden 11'inin cezaevinde, 20'sinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Yakalanmasına yönelik çalışma yürütülen 19 şüpheli için İstanbul'da 21, Ankara, Hatay, Tunceli, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de ise toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bugün saat 05.00 sıralarında gerçekleştirilen baskınlarda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Savcılık ve emniyet birimleri soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

DHKP/C'ye yönelik 6 ilde operasyon: 18 şüpheli yakalandı