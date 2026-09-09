orhan süer, taekwondo ankara il temsilciliği görevinden ayrıldı

istifa açıklaması ve görevden ayrılma tarihi:

Süer Spor Kulübü Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Orhan Süer, 7 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Taekwondo Ankara İl Temsilciliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yazılı açıklamasında, Türk taekwondosunun daha fazla zarar görmemesi adına bu kararı aldığını vurguladı.

seçim süreci ve destek açıklamaları:

Süer, 2024 yılında yapılan federasyon başkanlığı seçimleri sürecinde kendilerinin ve delege arkadaşlarının samimiyetle destek verdiğini belirtti. Açıklamada, başkanın seçimi kazanmasını sağlayan 48 destek imzası ve sahada yürütülen çalışmaların unutulmaması gerektiği ifade edildi. Seçim öncesi yürütülen destek kahvaltıları ve Antrenörler Birliği aracılığıyla yapılan faaliyetlerin, taekwondonun gelişimi amacıyla gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Ancak seçim sonrasında verilen sözlerin tutulmaması ve kendilerini destekleyenlerin göz ardı edilmesi, Süer tarafında büyük hayal kırıklığına yol açtı. Açıklamada, sözlerin tutulmasının karakter ve sorumluluk meselesi olduğuna dair eleştirel bir görüş yer aldı.

yönetim eleştirileri ve gruplaşma iddiaları:

Süer, federasyon başkanı ve yönetiminin davranışlarını eleştirerek, destek verenlerin telefonlarına dahi cevap verilmediğini, bazı kişilere ayrıcalık tanındığını ve görevlendirmelerde yakın çevreye öncelik verildiğini öne sürdü. Seçim sonrasında muhalefet eden, seçimde yanlarında duran arkadaşların görmezden gelindiği; bunun yerine daha önce muhalefet yapmayan veya karşı tarafta yer alan bazı isimlerin ön plana çıkarıldığı iddia edildi.

Ayrıca, bazı kişilerin seçim sürecinde yaptıkları harcamaların telafi edilmesi gerekçesiyle başkanla yakın çalışmaya başladığı, bunun da taekwondonun yönetim anlayışını değiştirdiği yönünde eleştiriler yer aldı. Süer, bu yaklaşımın camiada gruplaşma ve dışlanma hissi yarattığını belirtti.

görev ve sorumluluk iddiaları ile uluslararası müsabakalar:

Açıklamada dikkat çeken bir başka konu, federasyonun sorumluluk anlayışına dair soru işaretleri oldu. Süer, federasyonun genel sekreterlik görevine yatay geçiş yoluyla getirildiği iddia edilen isim ve bu kişinin başkanla yakınlığı nedeniyle bazı vaatlerde bulunduğu yönündeki söylentilerin camiada bilindiğini aktardı.

Öne sürülen iddialar arasında, federasyonun 5-7 Eylül tarihlerinde Güney Kore de düzenlenecek ve sporculara 60 puan kazandıracak Olimpik Grand Prix müsabakalarının kayıt işlemlerini zamanında gerçekleştirmeyerek sportif kayıplara yol açtığı yer aldı. Süer bu tür aksaklıkların görev ve sorumluluk bilinci açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.

son değerlendirme ve vefa vurgusu:

Genel tutumu ve bazı yöneticilerin davranışlarını gözlemleyince, bu ortamda anılmanın taşıdığı değerlere uygun olmayacağı kanaatine vardığını söyleyen Süer, bu nedenle istifa ettiğini kamuoyuna bildirdi. Açıklamasında ayrıca vefasızlık eleştirisine yer verildi ve vefanın gerçek dostluğu oluşturduğu mesajı tekrarlandı.

Orhan Süer sözlerini, vefasız insanların kendilerini haklı çıkaracak bahaneler bulabileceklerini ancak vicdanlarını kandıramayacaklarını belirterek tamamladı ve Ne olursa olsun yanınızda olan dostlar, hayattaki en büyük hazinedir vurgusuyla istifa kararını açıkladı.

Kamunun bilgisine sunulan açıklama, Ankara taekwondo camiasında tartışma yaratacak unsurlar içeriyor ve ilerleyen günlerde konuya ilişkin tepkiler ve resmi yanıtlar bekleniyor.

SÜER SPOR KULÜBÜ BAŞKANI VE MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ ORHAN SÜER, TAEKWONDO ANKARA İL TEMSİLCİLİĞİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.