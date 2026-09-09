Altın kalite gecesi: 140 ödülle 125 isim onurlandırıldı

İş, sanat ve medya çevrelerinden çok sayıda ismi bir araya getiren 12’nci Uluslararası Altın Kalite Ödülleri, Eşkiller Hafif Çelik Yapı Ticaret Limited Şirketi sponsorluğunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Organizasyon kapsamında 125 firma ve kişi toplam 140 ödül ile onurlandırıldı.

Crazy Prodüksiyon imtiyaz sahipleri Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar öncülüğünde hazırlanan geceye sunuculuk yapan isimler Doğancan Özadlı ve Özlem Yıldız olurken, kırmızı halının sunuculuğunu Nilay Dorsa üstlendi. Sahne programında Ekin Uzunlar, Ferda Anıl Yarkın, Ozan Orhan ve Serhat Özyürek performanslarıyla yer aldı. Gecede ayrıca Pınar Eliçe 30’uncu Yıl Meslek Onur Ödülü ile anıldı.

Geceden öne çıkan ödül sahipleri:

ESSAV Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Seçkin, şirketlerinin nitelikli mühimmat üretimine odaklandığını belirterek, "Kendimizi ve ürün portföyümüzü daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu gece hızlı gelişen savunma sanayi şirketi ödülünü aldık. Bu ödüller heyecanımızı ve azmimizi artırıyor" dedi.

Taş Devri Şömine ve Doğal Taş kurucusu Sezgin Toruk, firmanın şömine, doğal taş ve mermer üçlüsünü birlikte sunduğunu ve üretimin Antalya fabrikasında gerçekleştirildiğini aktararak, "Yılın şömine, doğal taş ve mermer konusunda en nitelikli firma ödülünü aldık. Türkiye’de 200’e yakın bayimiz var, 8 ülkeye ticaret yapıyoruz. Çalışmalarımız nedeniyle ödüllendirilmek bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Veteriner Yasin Eymen Çelik ödül alırken eşi ve ortağı Veteriner Sibel Çelik de, "Gece gündüz çalışarak bu ödüle layık görüldük. Üreticilerin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

eğitim ve sağlık alanında övgüler:

Giresun Doğa Koleji Halkla İlişkiler Müdürü Serdar Azmi Göksel, kurumlarının "Türkiye’nin en inovatif eğitim kurumu ödülü"ne layık görüldüğünü belirterek, yatırımlarını eğitim ve çocuk odaklı yaptıklarını ve "yetiştirdiğimiz çocukların dünyayı değiştireceğine" inandıklarını söyledi.

Conalt İlaç Kurucusu ve CEO’su Asım Kazımlı, gıda takviyesi sektöründe üretimde bir standarda ulaştıklarını vurguladı: "Bu ödülü aldığımız için mutluyuz. Ekip olarak daha iyi olmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Musa Çakıcı da alanındaki 16 yıllık hizmete değinerek, "Alanımızdaki yeni gelişmeleri takip ediyor, toplumumuza daha iyi hizmet verebilmek için çalışıyoruz. Bu etkinlikte ödül aldığımız için çok mutluyuz, motivasyonumuzu artıracaktır" dedi.

Kadın liderliğinin öne çıktığı gecede, Yılın İlham Veren Kadını ödülünü alan Avukat Filiz Kılıç ödülün motivasyonlarını artırdığını ve doğru yolda olduklarını gösterdiğini ifade etti. Eğitim alanında ise Alev Yapal Eğitim Kurumları kurucusu Alev Yapal, "Yılın eğitim kurumu ve yılın lider kurucusu ödüllerine layık görüldük. Gururluyuz. Tüm kadromuzla ciddi emekler veriyoruz. Emeklerimizin karşılığını görmek mutluluk verici" sözleriyle duygularını paylaştı.

İnşaat Mühendisi Çiğdem Güral ise "Yılın Başarılı İş Kadını" ödülünü alırken ekip vurgusu yaptı: "Ben madalyonun ön yüzüyüm. İşin arka tarafında hem mimarlık hem de tüm mühendislik disiplinlerini barındıran ekibimiz var. Ekibimizle çalışmaya devam edeceğiz."

Tören, sektörlerden gelen çok sayıda ismin katılımı ve farklı disiplinlerin temsil edildiği ödül dağılımıyla gece boyunca yoğun ilgi gördü. Organizasyonun düzenleyicileri ve ödül sahipleri, benzer etkinliklerin sektörel motivasyonu ve görünürlüğü artırdığına dikkat çekti.

ESSAV TEKNOLOJİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERKAN SEÇKİN(SOLDA) , NİLAY DORSA(SAĞDA)