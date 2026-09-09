Bedri Rahmi'nin renkleri Manisa'da: kurtuluşun 104. yılında sergi açıldı

Yiğidim Aslanım sergisi Manisa'da:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlunun resim, şiir ve halk kültüründen beslenen çalışmalarını, "Yiğidim Aslanım: Renk, Şiir, Memleket" başlıklı sergiyle kentlilerle buluşturdu. Proje, belediyenin kültür ve sanat alanındaki sürekliliğini ve kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine kültürel bir boyut kazandırma hedefini yansıtıyor.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Serginin açılışı Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun torunu Sabahattin Rahmi Eyüboğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Küratör ve aile temsilcisinin sözleri:

Serginin küratörü Fahri Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu Cumhuriyet döneminin önemli sanatçılarından biri olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı: "1914 kuşağının, Cumhuriyetin yetiştirdiği, hocaların hocası kabul edilen Bedri Rahmi’nin sergisini açmak benim için büyük bir onur. Çok özel, büyük bir aydınlanmacı, devrimci, çağdaş bir insan. Bana bu olanağı tanıyan başta Besim Bey’e ve Kültür Dairesi’ne çok teşekkür ediyorum".

Sanatçının torunu Sabahattin Rahmi Eyüboğlu de duygularını paylaştı: "Dedemin 51’inci ölüm yıl dönümü içerisindeyiz artık. 51’inci ölüm yıl dönümünde ona bir kitap bağışladığınız için ailece sizlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Manisa deyince aklıma kurtuluş yıl dönümünde bir Bedri Rahmi sergisi açmak gelecek. Birkaç zamandır da Manisa deyince aklıma Ferdi Zeyrek reise sahip çıkmanız, onu yaşatmanız geliyor. Manisa deyince aklıma sizler geleceksiniz. Çok teşekkür ediyorum".

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Besim Dutlulu, serginin kentin kurtuluş yıl dönümünde açılmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Dutlulu, belediyelerin yalnızca fiziki hizmetlerle sınırlı kalmadığını, kültür ve sanatın da yerel yönetimlerin sorumluluk alanı olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Kurtuluş gününde böyle bir sergide olmak beni fazlasıyla mutlu ediyor. Çünkü bir belediye şehri inşa eder, yollarını yapar ama bir de işin kültürel, sanatsal yönleri vardır. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda, benden önce rahmetle andığım Ferdi Başkanımız döneminde başlayan doğru çalışmaları daha da ileriye taşımaya çalışıyoruz".

Dutlulu ayrıca serginin, Cumhuriyetin yetiştirdiği ve Türkiye'nin önemli sanatçılarından birinin eserlerinin Manisa'da sergileniyor olmasının kendisini heyecanlandırdığını belirterek emeği geçenleri tebrik etti.

Serginin içeriği ve ziyarete açık olması:

Fatih Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun resim ve şiirlerinden izler taşıyan eserler bir araya getirildi. Düzenleme, sanatçının halk kültüründen beslenen anlatımını ve Cumhuriyet dönemi sanat çizgisindeki yerini öne çıkaracak şekilde kurgulandı.

Açılışın ardından kurdele kesimiyle ziyaretçilere kapılarını açan sergi, ziyaretçilere eserleri yakından görme ve sanatçıya dair bağlamı yerinde anlama olanağı sunuyor. Başkan Dutlulu sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı ve sanatseverlerle bir araya geldi.

Yiğidim Aslanım: Renk, Şiir, Memleket sergisi, 18 Ekim 2026 tarihine kadar Fatih Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek. Sergi, her gün 10.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz olarak açık olacak.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, RESSAM VE ŞAİR BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU'NUN ESERLERİNİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURAN "YİĞİDİM ASLANIM: RENK, ŞİİR, MEMLEKET" SERGİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.