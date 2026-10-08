Altınkum'da vakıf arazisi için başkan Gençay’a ihaleye katılma yetkisi verildi

Didim belediye meclisi ekim ayı toplantısında yetkilendirme

Toplantı, sağlık vurgusu ve katılım:

Didim Belediye Meclisi'nin Ekim ayı olağan toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı Hatice Gençay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya CHP grubundan Celalettin Erol ve Mehmet Çiftçi katılırken, Cumhur İttifakı üyelerinden Muammer Aktaş, Mehmet Ege Aydoğan ve Metin Döne mazeretli olarak yoktu.

Gündem öncesinde Başkan Gençay, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla meclis üyeleri ve katılımcılara pembe kurdela takıldığını anlattı. Ayrıca belediyede çalışan 40 yaş üstü kadın personel için Ekim ayı içinde KETEM aracılığıyla tarama yapılacağı bilgisini vererek erken tanının önemine değindi.

Vakıf arazisi ihalesi ve finansman kararları:

Gündeme eklenen maddeler arasında ön plana çıkan konu, Altınkum Yalı Caddesi'nde bulunan Vakıflar arazisinin 30 yıllığına kiralanması için gerçekleştirilecek ihaleye Didim Belediyesi'nin de katılması yönündeki yetki talebiydi. Bu kapsamda meclis, Belediye Başkanı Hatice Gençay'a ihaleye katılma yetkisi verilmesini oy çokluğuyla kabul etti; karar sürecinde meclis üyesi Hicran İzmit hayır oyu kullandı.

Gündemin ikinci maddesinde, kiralama sürecinde belediyenin kredi ve teminat mektubu sağlama gerekliliği çerçevesinde Halkbank'tan 12.500.000 TL kredi kullanılması yönünde Başkan Gençay’a oy birliğiyle yetki verildi. Bu karar, ihaleye katılım için finansal teminat sağlanmasını amaçlıyor.

Diğer gündem maddeleri ve komisyon kararları:

Meclisin üçüncü gündem maddesi, belediye kreşinde uygulanacak indirim düzenlemesiyle ilgiliydi. Buna göre belediye personeline yüzde 20 indirim, aynı evde iki kardeş ve fazlası için yüzde 30 indirim uygulanması teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Dördüncü maddede Didim Belediyesi'nin "Barış için Belediye Başkanları (Mayors of Peace)" oluşumuna üye olması teklifi, AK Parti grubunun hayır oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Beşinci maddede ise belediyeye bağlı Sokak Hayvanları Tedavi ve Bakım Merkezi'ne ilişkin doğal yaşam alanı kurulması ve bu amaçla 30 bin m2 alanın tahsis edilmesi önerisi, AK Parti'nin itirazlarına karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemdeki diğer konuların bir kısmı ilgili komisyonlara sevk edilirken, altıncı maddede yer alan kadro ihdası ve boş kadro değişiklikleri oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda alınan yetkilendirme ve kararlar, belediyenin Altınkum'daki arazi için ihaleye aktif katılımını ve sürecin finansal altyapısının sağlanmasını hedefliyor; bazı kararlar ise parti grupları arasındaki farklı yaklaşımları ortaya koydu.

DİDİM BELEDİYE MECLİSİ’NDE "VAKIFLARIN" YERİ İÇİN BAŞKAN GENÇAY’A YETKİ VERİLDİ