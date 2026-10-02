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Altınova’da dualar ve imeceyle ilk zeytin hasadı yapıldı

Altınova'da dualar, hayır yemeği ve imeceyle açılan ilk zeytin hasadı yapıldı; protokol üyeleri ilk sıkımı tattı, rekolte artışı umut veriyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Berk Doğan

Altınova’da dualar ve imeceyle ilk zeytin hasadı yapıldı

Altınova’da dualar ve imeceyle ilk zeytin hasadı yapıldı

Geleneğin ayrıntıları:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’nde, yüzyıllardır süregelen ilk hasat geleneği bu yıl da dualar ve hayır yemeğiyle başladı. Ayvalık Müftüsü Mehmet Yiğit ve ekibinin okuduğu bereket duasının ardından, bölgede zeytinlere zarar vermemek için ağaçlardan zeytinler elle toplandı.

Tören, Ayvalık’ın tanınmış zeytincilerinden Hüseyin Bozkurt’un tarlasında gerçekleşti. Kadın çiftçilerin öne çıktığı imece usulü hasatta, komşuların dayanışması ve topluluk ruhu ön plandaydı. Hasat sonrası düzenlenen tatlı ve hasat yemeği geleneği de aynen korundu.

İlk sıkım ve üretim beklentileri:

Toplanan zeytinler Altınova’daki bir fabrikada sıkılarak ilk zeytinyağı elde edildi; protokol üyeleri ve üreticiler elde edilen ilk ürünü tattı. Törende rekolte artışı vurgulandı ve bu sezonun verimli geçeceğine dair beklentiler dile getirildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, konuşmasında Altınova’nın tarım ve özellikle zeytin üretimindeki önemine işaret ederek, Ayvalık’ta yaklaşık 2 milyonun üzerinde zeytin ağacı bulunduğunu, Balıkesir genelinde ise 12 milyonun üzerinde zeytin ağacı bulunduğunu ve ilde yıllık ortalama 35 bin ton civarında zeytinyağı üretildiğini hatırlattı. Vali Ustaoğlu, yeni hasat sezonunun çiftçilere bereket getirmesini diledi.

Katılımcılar ve mesajlar:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da tarım emeğinin ve zeytin toplamanın zorluğuna dikkat çekerek, hasat sezonunun tüm paydaşlara bolluk ve bereket getirmesini temenni etti. Akın, bölgenin zeytinyağının yerel ve ulusal düzeyde önemine vurgu yaptı.

3. kuşak zeytin üreticisi Nuriye Hatice Yeşilkaya, organizasyonun topluluk halinde yapılmasının önemine değinerek, "Dedik ki sevgi barıştır, zeytin barıştır, emektir, sağlıktır" ifadelerini kullandı ve sağlıklı, bereketli sezon dileklerini tekrarladı.

Törende Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra; Ayvalık Kaymakamı Ömer Cimşit, Dikili Kaymakamı Metin Arslanbaş, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, organizasyona katılan firmaların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Bölge üreticileri, imece ve geleneklerle yeni hasat sezonuna birlik içinde "merhaba" dedi.

Ayvalık&#039;ta ilk zeytin hasadına dua ve hayır yemekli başlangıç

Ayvalık'ta ilk zeytin hasadına dua ve hayır yemekli başlangıç

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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