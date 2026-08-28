Altınözü'nde peygamber ahlakı ve toplum vurgulandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen programa Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Rıfat Sarı, İl Müftüsü Necati Şafak, İlçe Müftüsü Yahya Okşar, kurum amirleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

programın akışı:

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İlçe Müftüsü Yahya Okşar selamlama konuşması yaptı ve katılımcılara hitap etti. Programda ayrıca 2026 yılı Mevlid-i Nebi sinevizyon gösterimi sunuldu.

konferansta öne çıkan konular:

İl Müftüsü Necati Şafak tarafından verilen konferansta 'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak' teması işlendi. Konuşmada Hz. Muhammed'in örnek ahlakı, bu değerlerin günlük hayattaki önemi ve toplumsal ilişkilerdeki yansımaları ele alındı.

Program, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında hem dini ritüellerin yerine getirilmesine hem de güzel ahlakın toplumda yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçladı.

ALTINÖZÜ’NDE MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA, “PEYGAMBERİMİZ VE GÜZEL AHLAK” KONULU KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ.