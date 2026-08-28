Dolar 48,2396 +0,49%
Euro 56,2215 +0,00%
Bist 14.545,04 -0,21%
Altın Gram 7.232,64 -0,01%
EUR/USD 1,1651 -0,07%
Brent Petrol 87,93 -0,67%
--°

Altınözü'nde peygamber ahlakı ve toplum vurgulandı

Altınözü'nde 'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak' temalı Mevlid-i Nebi programında Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi ve Necati Şafak'ın konferansı yer aldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Altınözü'nde peygamber ahlakı ve toplum vurgulandı

Altınözü'nde peygamber ahlakı ve toplum vurgulandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen programa Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Rıfat Sarı, İl Müftüsü Necati Şafak, İlçe Müftüsü Yahya Okşar, kurum amirleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

programın akışı:

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İlçe Müftüsü Yahya Okşar selamlama konuşması yaptı ve katılımcılara hitap etti. Programda ayrıca 2026 yılı Mevlid-i Nebi sinevizyon gösterimi sunuldu.

konferansta öne çıkan konular:

İl Müftüsü Necati Şafak tarafından verilen konferansta 'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak' teması işlendi. Konuşmada Hz. Muhammed'in örnek ahlakı, bu değerlerin günlük hayattaki önemi ve toplumsal ilişkilerdeki yansımaları ele alındı.

Program, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında hem dini ritüellerin yerine getirilmesine hem de güzel ahlakın toplumda yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçladı.

ALTINÖZÜ’NDE MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA, “PEYGAMBERİMİZ VE GÜZEL AHLAK”...

ALTINÖZÜ’NDE MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA, “PEYGAMBERİMİZ VE GÜZEL AHLAK” KONULU KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnegöl’ün lezzetleri Türkiye’ye açılıyor: gastronomi festivali lansmanı yapıldı
images

Ödüllü mimarlık projeleri Balıkesir kentinde sergileniyor
images

Başkan Uysal'dan sünnet çocuklarına okul çantası ve şölen daveti
images

Sandıras zirvesinde binlerce Yörükle yaşatılan yedi asırlık eren dede geleneği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin’de destekle yayılan siyah incir üreticiye gelir kapısı açtı

ZBEÜ pet/ct ünitesine Avrupa’dan akreditasyon onayı

Manavgat'ta otomobil kapısına çarpan motosikletli kaza yerinden ayrıldı

Domuz avında trajedi: kuzenini domuz zannedip vurdu

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza