Dolar 49,1412 +0,07%
Euro 55,0296 -0,42%
Bist 12.460,15 +1,55%
Altın Gram 6.587,81 +0,18%
EUR/USD 1,1191 -0,59%
Brent Petrol 101,16 -1,07%
--°

Altınşehir'de cadde ortasında silahlı saldırı: 32 yaşındaki yaya yaralandı

Altınşehir Gazihandede Caddesi'nde Suat S. (32) araçtan açılan ateş sonucu sağ bacağından yaralandı; kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:49

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 16:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Altınşehir'de cadde ortasında silahlı saldırı: 32 yaşındaki yaya yaralandı

Olayın gelişimi:

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Gazihandede Caddesi üzerinde yürüyen Suat S. (32), araç ile yanına yaklaşan şahısların silahlı saldırısına uğradı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı saldırıya uğrayan Suat S., sağ bacağından vurularak yaralandı.

Müdahale ve nakil:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, BİR KİŞİ CADDE ORTASINDA UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU YARALANDI.

ADIYAMAN’DA, BİR KİŞİ CADDE ORTASINDA UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sokak tartışması ölümle sonuçlandı: boşanma aşamasındaki kadın hayatını kaybetti
images

Altınordu'da metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı
images

Kemerburgaz'da yediemin icra deposunda çıkan yangın dronla kaydedildi
images

Sanayi sitesindeki kaynak kıvılcımı motosikleti küle çevirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yasa dışı geçişin izleri: Atina merkezli FETÖ şebekesinin yeni hava ve kara görüntüleri

Bursa'ya yeni spor üssü: Atatürk Spor Salonu tamamlanmaya hazırlanıyor

Kayıttan kütüphaneye: Bursevi'nin 16 defterlik tefsiri aslına uygun tıpkıbasımla geri döndü

Mahkeme Ertürk'ün cezasını belirledi: 2 yıl 2 ay hapis ve tahliye

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip