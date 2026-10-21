Altıntaş'ta saha incelemeleriyle üretim ve destekleme kayıtları teyit edildi

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçeye bağlı köylerde yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında referans parsel ve yem bitkileri parsellerinde kontrol ve değerlendirmeler yaptı. Yapılan yerinde incelemelerde tarımsal üretim alanlarının güncel durumu kayıt altına alındı.

saha denetimlerinin kapsamı:

Çalışmalar, özellikle referans parsel ve yem bitkileri parsellerine odaklandı. Teknik ekipler, parsellerin konumunu, kullanım amacını ve üretim süreçlerini yerinde görerek destekleme ölçütlerine uygunluğu kontrol etti. Bu süreçte veri tutarlılığı ve uygulama doğruluğu esas alındı.

amaç ve devam eden çalışma:

Denetimlerin temel amacı, tarımsal üretimin izlenmesi ve destekleme süreçlerinin doğrulanmasıdır. İlçe genelinde sürdürülen bu çalışmaların, üreticilerin hak ettiği desteklere erişimini sağlamak ve tarımsal verilerin güvenilirliğini artırmak için devam edeceği bildirildi.

ALTINTAŞ’TA REFERANS PARSEL VE YEM BİTKİLERİ KONTROLLERİ YAPILDI