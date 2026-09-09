Altıntaş’ta uyum haftası başladı: miniklerle okulun ilk gün heyecanı

Altıntaş’ta yeni eğitim yılına sıcak başlangıç

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin Uyum Haftası etkinlikleri sürüyor. Bu kapsamda Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, İstiklal İlkokulu’nu ziyaret ederek 1. sınıf öğrencileri ve velileriyle bir araya geldi. Ziyaret, yeni başlayan miniklerin okul ortamına alışmasını desteklemeyi ve ailelerle okul arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurmayı amaçladı.

sınıf ziyaretleri ve öğrencilerle sohbet:

Sinan, sınıflarda öğrencilerle kısa sohbetler gerçekleştirerek onların heyecanına ortak oldu. Etkinlikler sırasında öğretmenler ve idarecilerle de görüş alışverişinde bulunuldu; öğrencilerin sosyal, duygusal ve akademik ihtiyaçlarına yönelik gözlemler paylaşıldı. 1. sınıfa başlayan çocukların ilk gün deneyimlerinin olumlu geçmesi için okulun sağladığı düzenlemeler ve destek mekanizmaları değerlendirildi.

aile katılımı ve eğitim anlayışı vurgusu:

Ziyarette, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde aile katılımı ile okul-aile iş birliğinin önemi öne çıkarıldı. Sinan, Uyum Haftası boyunca ilçedeki okulları ziyaret ederek hem öğrencilerin hem de velilerin bu anlamlı başlangıç heyecanını paylaşmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler için sağlıklı, başarılı ve mutlu geçmesi temennisinde bulundu.

Bu ziyaretler, Altıntaş genelinde yürütülen uyum çalışmalarının bir parçası olarak okul ortamının güvenli ve destekleyici bir hale getirilmesi için atılan adımların görünür örnekleri arasında yer alıyor.

ALTINTAŞ’TA UYUM HAFTASI HEYECANI: MİNİK ÖĞRENCİLER OKULA İLK ADIMI ATTI