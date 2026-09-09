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Öğretmenler omuz omuza kamelyayı 200 metre taşıdı

Tokat Niksar'da, depreme dayanıksız olduğu için yıkılacak İsmet Özden Ortaokulu'nun kamelyası, okul müdürü ve öğretmenlerce yaklaşık 200 metre taşındı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:24

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Öğretmenler omuz omuza kamelyayı 200 metre taşıdı

Öğretmenler omuz omuza kamelyayı 200 metre taşıdı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılması planlanan İsmet Özden Ortaokulunun bahçesindeki kamelya, okul müdürü ve öğretmenlerin öncülüğünde yeni eğitim alanına taşındı.

taşıma kararı ve organizasyon:

İsmet Özden Ortaokulu'nun depreme dayanıksız olduğunun tespit edilmesinin ardından, okulun öğrencileri eğitimlerine Ulvi Saime Kaya Okulunda devam edecek şekilde düzenleme yapıldı. Yeni eğitim döneminde öğrencilerin sabahçı ve öğlenci olarak ders görecek olması, mevcut bahçedeki büyük kamelyanın da yeni okula aktarılması kararını doğurdu.

omuz omuza taşıma anı:

Kaya İsmet Özden Ortaokulu Müdürü Metin Özdemirin öncülüğünde bir araya gelen öğretmenler, kamelyayı yerinden kaldırarak elleriyle taşıdı. Öğretmenlerin omuz omuza verip taşımayı sürdürdüğü kamelya yaklaşık 200 metre mesafe kat ederek Ulvi Saime Kaya Okulu bahçesine yerleştirildi; taşıma sırasında renkli ve dikkat çeken anlar oluştu.

Olayı gören öğrenci velisi Gurbet Özsoy, okul idaresinin ve öğretmenlerin bu taşınma için 3 aydır çaba gösterdiğini, kamelyanın aksi halde âtıl kalacağını ve yapılan fedakârlığın toplumsal dayanışmaya güzel bir örnek teşkil ettiğini ifade etti. Bazı izleyiciler taşıma anını tarihi bir serüvene benzetti.

kamelyanın öğrenciler için rolü:

Yeni okul bahçesine yerleştirilen kamelya, öğrencilerin teneffüslerde dinlenebilecekleri ve açık havada vakit geçirebilecekleri bir alan olarak kullanılacak. Müdür ve öğretmenlerin bu pratik çözümü, eğitim camiasında birlik ve sorumluluk duygusunun somutlaşmış hali olarak değerlendirildi.

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILMASI PLANLANAN OKULUN...

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILMASI PLANLANAN OKULUN BAHÇESİNDEKİ DEV KAMELYA, OKUL MÜDÜRÜ VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN YAKLAŞIK 200 METRE UZAKLIKTAKİ YENİ EĞİTİM ALANINA ELLERDE TAŞINDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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