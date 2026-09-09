Eski duvarlar yeni umutlara dönüştü: yükümlüler okulun yenilenmesine katkı sağladı

çalışmanın kapsamı:

Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü sorumluluğundaki yükümlüler, kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında Karaman Amele Birliği İlkokulu/Ortaokulunda bakım, boya ve yenileme faaliyetleri yürüttü. Yapılan işler, okul içi fiziksel koşulların iyileştirilmesi ve öğrenme ortamlarının daha sağlıklı hâle getirilmesine odaklandı.

ziyaret ve katılımcılar:

Çalışmaları yerinde inceleyen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğluna kurum yetkilileri tarafından bilgi verildi. İncelemede Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Zonguldak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Orhan Kaş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Naci Tekdemir, Karaman Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı, Cumhuriyet Savcısı Sinan Kırlıoğlu, Beycuma Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Orhan Tekfidan, Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Müdür Vekili Hasan Dereli ve Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürü Uygur Keskin de hazır bulundu.

amaç ve beklentiler:

Ziyarette, denetimli serbestlik yükümlülerinin kamu yararına gerçekleştirdiği çalışmaların topluma katkısı ve kurumlar arası iş birliği ele alındı. Denetimli serbestlik uygulamalarıyla yükümlülerin topluma faydalı bireyler olarak yeniden kazandırılması, sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve sosyal uyumlarının desteklenmesi ön plana çıktı. Ayrıca bu çalışmaların kamu kurumlarının ihtiyaçlarına doğrudan katkı sağladığı vurgulandı.

Uygulamanın hem eğitim mekanlarına somut iyileştirmeler getirdiği hem de yükümlülerin sosyal hayata yeniden entegrasyonunu desteklediği belirtiliyor. Yetkililer, benzer çalışmaların yaygınlaştırılmasının hem toplumsal fayda hem de rehabilitasyon bağlamında olumlu sonuçlar doğuracağı değerlendirmesinde bulundu.

ZONGULDAK’TA DENETİMLİ SERBESTLİK KAPSAMINDA BULUNAN YÜKÜMLÜLER, KAMU YARARINA ÜCRETSİZ ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA KARAMAN AMELE BİRLİĞİ İLKOKULU/ORTAOKULUNDA BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINA KATKI SAĞLADI. ÇALIŞMALAR, ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU TARAFINDAN YERİNDE İNCELENDİ.