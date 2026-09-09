Uyum haftası Eskişehir'de sürüyor

Okula uyum çalışmaları sahada:

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için başlatılan Okula Uyum Haftası programı kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretler, öğrencilerin okula ilk adım sürecine destek verecek hazırlık ve etkinliklerin uygulama düzeyini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Osmangazi İlkokulu ziyaretinin ayrıntıları:

İl Müdürü Aydın, program çerçevesinde Osmangazi İlkokulunu ziyaret etti. Okul idarecilerinden ve öğretmenlerden okulun genel işleyişi hakkında bilgi alan Aydın, öğrencilerin okula uyum süreçlerinde görev alan ekiplerle görüşerek yürütülen faaliyetleri gözlemledi.

Hedeflenen öğrenci grupları ve uygulama biçimleri:

Etkinlikler, özellikle okul öncesi, ilkokul 1’inci sınıf ve ortaokul 5’inci sınıf öğrencilerine yönelik planlandı. Uyum haftası boyunca gerçekleştirilen çalışmalar, çocukların sosyal ve duygusal adaptasyonunu kolaylaştırmayı, okula yönelik kaygıları azaltmayı ve öğretmen-veli-öğrenci iletişimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu tür yerinde incelemelerin programın etkinliğini arttırmak ve ihtiyaçlara göre düzenleme yapmak açısından önem taşıdığını belirtiyor. Yapılan gözlemler ışığında gerekli koordinasyonun sağlanacağı ve uyum sürecinin desteklenmeye devam edeceği ifade edildi.

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI UYUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ.