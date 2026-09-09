Okul öncesi eğitimde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle uygulama ve farkındalık çalışması

Konya'nın Karapınar ilçesinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerine yönelik olarak düzenlenen seminerde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli okul öncesi eğitim programının temel yaklaşımı ve uygulama esasları ele alındı. Etkinlik, öğretmenlerin yeni modele ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyinin yükseltilmesini hedefledi.

Seminerin içeriği:

Karapınar Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen oturumlarda programın amaçları, çocukların gelişim alanlarının nasıl destekleneceği ve eğitim süreçlerinin sınıf ortamında nasıl uygulanacağı konusunda ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara, programa ilişkin pedagojik yaklaşımlar ve günlük uygulama örnekleri sunularak öğretmen deneyimlerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Seminer kapsamında yapılan değerlendirmeler, uygulamaya ilişkin soruların ele alınması ve sınıf içi etkililiğin artırılmasına dönük önerilerin tartışılmasına zemin hazırladı. Amaç, programın okul öncesi dönem çocuklarının gelişimini destekleyecek şekilde nitelikli uygulanmasını sağlamaktır.

İlçe müdürünün vurgusu:

Semineri ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti. Sonkaya, öğretmenlere çalışmalarında başarılar dileyerek programın uygulanmasında gösterilecek titizliğin çocukların erken gelişim fırsatlarını artıracağını belirtti.

Etkinlik, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlama ve yeni eğitim modeli çerçevesinde sınıf içi uygulamaların standardizasyonuna yönelik adımların atılması açısından değerlendirilirken, katılımcıların geri bildirimleri doğrultusunda ilerleyen dönemlerde benzer çalışmaların sürdürülmesi hedefleniyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE GÖREV YAPAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI SEMİNERİ DÜZENLENDİ.