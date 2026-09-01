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Altıntaş'ta yeni ilçe müftüsü Malik Talan göreve başladı

Malik Talan, Kütahya Altıntaş İlçe Müftülüğü görevine 31 Ağustos 2026'da başladı; eğitimini hafızlık, ilahiyat ve doktora düzeyinde sürdürdü.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Altıntaş'ta yeni ilçe müftüsü Malik Talan göreve başladı

göreve başlama duyurusu:

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Müftülüğü görevine atanan Malik Talan, 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla resmen görevine başladı. Atama, ilçede din hizmetlerinin yürütülmesi ve toplumla ilişkilerin güçlendirilmesi bağlamında yeni bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirildi.

eğitim ve mesleki yolculuk:

1991 yılında Erzincan'da doğan Malik Talan, ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra hafızlık eğitimini tamamladı. 2012 yılında Erzincan İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Talan, 2013 yılında imam hatip olarak göreve başladı.

2017 yılında İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Talan, aynı yıl yüksek lisans eğitimine başladı. 2018 yılında Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne yerleşen din görevlisi, burada yürüttüğü ihtisas eğitimini 2021 yılında tamamladı.

görev atamaları ve akademik ilerleme:

İhtisas eğitiminin ardından 2021 yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesine vaiz olarak atanan Malik Talan, burada üç yıl görev yaptı. Daha sonra Eylül 2024'te Felahiye İlçe Müftüsü olarak atandı.

Talan, 2020 yılında başladığı doktora eğitimini 2025 yılında tamamladı. Ardından yayımlanan atama kararıyla Altıntaş İlçe Müftülüğü görevine geçiş yaparak ilçede göreve başladı. Müftü Malik Talan, evli ve iki çocuk babasıdır.

ALTINTAŞ İLÇE MÜFTÜSÜ MALİK TALAN

ALTINTAŞ İLÇE MÜFTÜSÜ MALİK TALAN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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