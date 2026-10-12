Altmış beşten sonra kalbi korumanın yedi etkili yolu

veriler ve uzmanın vurguları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 65 yaş ve üzerindeki bireylerde gerçekleşen ölümlerin yüzde 38,1'i dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor. Bu tablo, ileri yaşlarda kalp-damar sağlığının korunmasının önemini bir kez daha gösteriyor. Medicana International İzmir Hastanesi Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdi Sağcan, yaş almak ile kalp hastalığına yakalanmanın birbirine eşit olmadığını; doğru önlemlerle riskin azaltılabileceğini belirtiyor.

Prof. Dr. Abdi Sağcan, 65 yaş sonrası için düzenli kontroller, yaşam tarzı değişiklikleri ve belirtilerin doğru izlenmesinin kalp sağlığında belirleyici olduğunu ifade ediyor. Özellikle hipertansiyonun çoğu zaman belirti vermeden ilerlediği; bu yüzden düzenli tansiyon ölçümlerinin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Kolesterol ve kan şekeri takibinin de aynı önemle sürdürülmesi gerekiyor.

günlük yaşamda uygulanabilecek temel adımlar:

1. Tansiyon takibi: Tansiyonun düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, sessiz ilerleyen hipertansiyonun erken saptanmasını sağlar. Kişinin kendini iyi hissetmesi tansiyonun normal olduğu anlamına gelmez; düzenli ölçüm hayat kurtarabilir.

2. Kan değerlerinin izlenmesi: Kolesterol ve kan şekeri takibi, damar sağlığını korumada temel rol oynar. Bu testlerin sonuçlarına göre hekim önerileri doğrultusunda tedbir alınmalıdır.

3. Hareketli yaşam: Hareketsizlik, kalp-damar sağlığına ve kas-güç-dengeye zarar verir. Kişinin mevcut sağlık durumuna uygun tempolu yürüyüş, hafif egzersizler ve denge çalışmaları rutin hâline getirilmelidir.

4. Kalp dostu beslenme: Sebze, meyve, tam tahıl, balık ve zeytinyağı öncelikli olmalı; aşırı tuz, doymuş yağ ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmalıdır. Beslenme kalıbı, uzun vadeli damar sağlığı üzerinde doğrudan etkilidir.

5. Sigaranın bırakılması: Sigara kullanımının her yaşta zararları devam eder; bırakmak için profesyonel destek alınması önerilir. "Bu yaştan sonra faydası olmaz" düşüncesine kapılmamak önemlidir.

uyku, stres ve belirtilerin önemi:

6. Düzenli uyku ve stres yönetimi: Kalp sağlığı fiziksel faktörlerle sınırlı değildir. Düzenli uyku, stresin azaltılması ve sosyal ilişkilerin sürdürülmesi genel sağlık ve iyilik hâline katkı sağlar.

7. Belirti takibi ve acil durum uyarıları: İleri yaşlarda hastalık belirtileri her zaman belirgin olmayabilir. Göğüste baskı veya ağrı, nefes darlığı, olağandışı yorgunluk, çarpıntı ve baş dönmesi gibi şikâyetler önemsenmelidir. Özellikle göğüs ağrısına nefes darlığı, soğuk terleme veya bulantı eşlik ediyorsa ya da ağrı kola, sırta, çeneye yayılıyorsa vakit kaybetmeden acil tıbbi değerlendirme alınmalıdır.

Prof. Dr. Abdi Sağcan, her bireyin sağlık ihtiyacının farklı olduğunu hatırlatarak 65 yaş sonrasında kontrollerin kişiye özel bir plan doğrultusunda sürdürülmesi gerektiğini belirtiyor. Özetle, yaş almak kaçınılmaz olsa da kalp hastalığı kaçınılmaz değildir; düzenli takip ve yaşam tarzı değişiklikleri ile riskler anlamlı şekilde azaltılabilir.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU KARDİYOLOJİ VE İÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ'NDEN PROF. DR. ABDİ SAĞCAN