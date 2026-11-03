İki büyük kongre Türkiye’nin kongre gücünü dünyaya gösterdi

Serenas Group iki kıtada iki prestijli buluşmayı tamamladı

Serenas Group’un organizasyonuyla Türkiye, uluslararası kongre takviminde iki önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı. 9-13 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen 23. Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi (IFOS 2026) ve Antalya’da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), katılımcı sayıları ve kapsamlarıyla dikkat çekti. IFOS 2026, 131 ülkeden 7.600’ü aşkın katılımcıyı İstanbul’da buluştururken; IAC 2026, 111 ülkeden 18 binden fazla katılımcıyla rekor bir katılım sağladı.

Etkinliklerin kapsamı ve katılımın önemi:

Her iki kongre de kendi alanlarının en üst düzey bilimsel içeriklerini ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. IFOS 2026, Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi alanında küresel bir platform sunarken; IAC 2026 uzay alanında bilim insanları, uzay ajansları ve sektör paydaşlarını beş gün boyunca Antalya NEST Kongre Merkezi çatısı altında buluşturdu. IAC 2026’nın son gününde düzenlenen halk gününe 11 binden fazla ziyaretçi katıldı ve kongrenin şehir ekonomisine sağladığı katkı yaklaşık 20 milyon avro olarak açıklandı.

Bu ölçek, sadece katılımcı rakamlarından ibaret değil; aynı zamanda Türkiye’nin ulaşım, konaklama ve hizmet altyapısının uluslararası etkinliklere yanıt verebildiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Organizasyonların geniş coğrafi katılımı, Türkiye’nin kongre turizmi açısından artan cazibesini destekliyor.

Serenas Group’un rolü ve hazırlık süreci:

Serenas Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fethi Gürbüz, iki dev kongreyi başarıyla tamamlamanın şirket için gurur verici olduğunu vurguladı. Gürbüz, IFOS 2026’nın İstanbul’da düzenlenmesini yalnızca bilimsel bir başarı olarak görmediğini; 131 ülkeden 7.600’ü aşkın katılımcının buluşmasının Türkiye’nin organizasyon kapasitesini ortaya koyduğunu söyledi. Hazırlık çalışmalarının özellikle IAC 2026 için yaklaşık üç yıl sürdüğü belirtildi; NEST Kongre Merkezi’nin kapasitesinin artırılması, ek bina ve çadır alanları oluşturulması bunlardan bazıları oldu.

Gürbüz, organizasyonların arkasındaki emeğe dikkat çekerek, "başarı, tek bir kişinin değil ekibin başarısıdır" değerlendirmesinde bulundu. Planlama, lojistik, teknik altyapı ve saha koordinasyonunun uzun soluklu bir çalışma gerektirdiğini belirtti ve Serenas’ın saha deneyiminin organizasyon başarısında belirleyici olduğunu ifade etti.

Kongre turizminin ülke tanıtımına katkısı:

Gürbüz, her uluslararası kongrenin ülkenin bilimsel birikimini ve misafirperverliğini dünyaya anlatan bir platform olduğunu vurguladı: "Uluslararası bir kongreyi Türkiye’ye kazandırmak, binlerce kişinin ülkemizi deneyimlemesini sağlamak anlamına geliyor." Ayrıca Türkiye’nin avantajlarını; ulaşım bağlantıları, konaklama kapasitesi, hizmet kalitesi ve deneyimli insan kaynağı şeklinde sıraladı. Bu unsurların birlikte çalıştığında güçlü bir kongre destinasyonu oluşturduğunu söyledi.

Antalya örneğinde görüldüğü gibi, büyük kongrelerin şehir ekonomisine yaptığı doğrudan katkının yanı sıra konaklama, yeme-içme, kültürel turizm ve yerel hizmetlere sağlanan dolaylı katkılar da önemli. IAC 2026’nın kent ekonomisine sağladığı kaynak, kongrelerin bölgesel ekonomik etkisinin altını çiziyor.

Gelecek projeler ve sektörel beklentiler:

Serenas Group, gelecek için iki yeni uluslararası projeyi resmen duyurdu: 2030 yılında Antalya’da gerçekleştirilecek 10th Congress of European ORL-HNS kongresinin Local PCO’su olma ve IFOS 2030 Hong Kong organizasyonunu üstlenme kontratları imzalandı. Gürbüz, bu projelerin Serenas’ın uluslararası vizyonunu ve Türkiye’nin organizasyon gücünü dünyaya taşıma hedefini özetledi.

Ayrıca teknoloji ve yapay zekânın kongre deneyimini güçlendirecek araçlar olduğuna dikkat çekildi; ancak Gürbüz, sektörün merkezinde insanın yer aldığını ve başarılı kongrelerin güçlü bilimsel içerik, teknoloji kullanımı ve insan deneyimini dengede buluşturan etkinlikler olacağına inandığını belirtti.

Serenas Group’un liderliğinin sektör tarafından da tanındığını gösteren bir başka gelişme, Mustafa Fethi Gürbüz’ün Kongres Magazine tarafından hazırlanan Avrupa’nın Top 50 PCO Lideri araştırmasında 33. sırada yer alması oldu. Gürbüz ve Serenas’ın 1999’dan bu yana kurduğu ekosistem; PCO hizmetleri, teknoloji, medya, seyahat ve mekan yönetimini kapsayan entegre yapısıyla Türkiye’yi küresel kongre haritasında temsil etmeye devam ediyor.

Sonuç olarak IFOS 2026 ve IAC 2026, hem Türkiye’nin kongre altyapısının uluslararası standartlarda hizmet verebildiğini gösterdi hem de şehirlerin ekonomik ve kültürel kazanımlarını pekiştirdi. Serenas Group’un üstlendiği projeler ve alınan uluslararası sorumluluklar, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin kongre turizmi pozisyonunu güçlendirecek işaretler olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI KONGRE TURİZMİNDEKİ GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYAN İKİ DEV ORGANİZASYON, SERENAS GROUP'UN İMZASIYLA BAŞARIYLA TAMAMLANDI.