Van OSB'de altyapı yatırımları ve yeni projeler için ortak strateji

Toplantı gündemi:

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan başkanlığında, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay ve DAKA uzmanlarının katılımıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Van OSB'nin altyapısının güçlendirilmesi, sanayicilere sağlanacak desteklerin artırılması ve bölgeye kazandırılması planlanan yeni projeler ayrıntılarıyla ele alındı.

DAKA ile iş birliği ve sağlanan destekler:

Memet Aslan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının DAKA aracılığıyla yürüttüğü girişimlerin bölgedeki üretim kapasitesini artırmada belirleyici olduğunu vurguladı. Aslan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, DAKA eliyle sanayicimize son derece kıymetli ve stratejik destekler vermektedir. Sağlanan bu imkânlar, OSB'lerimizin kalkınmasına doğrudan katkı sunduğu gibi üretim kapasitemizi artıracak yeni projelerin hayata geçirilmesinde de hayati bir rol oynamaktadır. Altyapımızın güçlendirilmesi ve yeni yatırımların önünün açılması için iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz dedi. Bu ifadeler, bölgedeki yatırım ortamının iyileştirilmesine ve yol haritasının netleşmesine işaret ediyor.

bölge projeleri ve uygulanacak adımlar:

DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay, toplantıda gösterilen misafirperverlik için Başkan Memet Aslan'a teşekkür etti. Çakay, Van OSB ile birlikte bölge ekonomisini büyütecek önemli çalışmalara ve projelere imza attıklarını vurgulayarak, sanayicilerin ve üretim altyapısının desteklenmesi yönündeki iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Toplantıda ayrıca öncelikli altyapı ihtiyaçları, yeni proje başvurularının takvimi ve yatırımcılar için sağlanabilecek teşvik mekanizmaları hakkında teknik değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmeler sonucunda, Van OSB ve DAKA arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, mevcut altyapı ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi ve yatırımcılara yönelik destek paketlerinin hazırlanması gibi somut adımların atılması öngörüldü. Yetkililer, iş birliğinin devam edeceğini ve atılacak adımların bölge üretimine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ SAĞLADIĞI STRATEJİK DESTEKLERİN KENTTEKİ ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMADA VE SANAYİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEDE HAYATİ ROL OYNADIĞINI SÖYLEDİ.