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Kuluncak’ta Ortapınar Yaylası sulama projesi 5 bin dönümü suya kavuşturacak

Kuluncak'ta hayata geçirilen Ortapınar Yaylası sulama projesiyle yaklaşık 5 bin dönüm kayısı ve hububat arazisinin düzenli sulaması sağlanacak.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kuluncak’ta Ortapınar Yaylası sulama projesi 5 bin dönümü suya kavuşturacak

Ortapınar Yaylası projesi ne sağlıyor:

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde hayata geçirilen Ortapınar Yaylası Tarımsal Sulama Sistemi Projesi, yaklaşık 5 bin dönüm tarım arazisinin sulanmasını hedefliyor. Proje kapsamında kayısı bahçeleri ile hububat ekili arazilerin düzenli suya kavuşması planlanıyor ve böylece mevcut tarımsal faaliyetlerin daha verimli yürütülmesi amaçlanıyor.

Belediye ve destekçilerinin rolü:

Projeyi ilçeye kazandıran Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, uygulamanın hayata geçirilmesinde destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Haluk Şener, ilgili şube müdürleri ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. Başkan Cengiz, yatırımın çiftçilerin emeğini ve üretimini doğrudan destekleyeceğini vurguladı.

Beklenen etkiler ve hedefler:

Projenin tamamlanmasıyla ilçede tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin sulama ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Düzenli sulama, kayısı verimi ve hububat üretiminde sürdürülebilirliği destekleyecek; bölge tarımsal potansiyelinin güçlenmesine katkı sağlayacak. Yerel yönetim, benzer altyapı yatırımlarıyla ilçenin tarımsal kapasitesini arttırmayı sürdürmeyi planlıyor.

KULUNCAK’TA 5 BİN DÖNÜM ARAZİYİ SULAYACAK PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR

KULUNCAK’TA 5 BİN DÖNÜM ARAZİYİ SULAYACAK PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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