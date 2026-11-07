Manisa'da Bir Sürü Olsun başvuruları başladı: yetiştiricilere 16'şar hayvan tahsis edilecek

projenin amacı ve başvuru takvimi:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen "Bir Sürü Olsun" projesi, Manisa'da hayvancılık işletmelerinin damızlık hayvan varlığını güçlendirmeyi ve küçük ölçekli aile işletmelerini desteklemeyi hedefliyor. Projede Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından temin edilecek gebe etçi ırk hayvanlar, belirlenen kriterleri karşılayan yetiştiricilere tahsis edilecek.

Başvurular, Manisa İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine dilekçe ile yapılacak; başvurular yetiştiricinin kendisi veya noter onaylı vekili aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Başvuru süreci 13 Kasım 2026 tarihine kadar devam ediyor.

grup yapısı ve tahsis şartları:

Her grup 15 gebe etçi ırk dişi ve 1 damızlık erkek olmak üzere toplam 16 hayvandan oluşacak. Her başvuru sahibi en az 1, en fazla 3 grup talep edebilecek; tahsislerde öncelikle her hak sahibine bir grup verilmesi esas alınacak. İkinci ve üçüncü grup talepleri ise kontenjanda hayvan kalması durumunda değerlendirilecek.

Her talep edilen hayvan için 3.000 TL teminat yatırılması gerekiyor. Teminatın başvuru sahibi adına ve Et ve Süt Kurumu tarafından belirtilen hesaba yatırılması şart; başka kişiler tarafından yatırılan teminatlar kabul edilmeyecek. Asil listede yer alamayanların teminatları iade edilecek.

başvuru koşulları ve önceliklendirme:

Projeye başvurabilmek için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş gerçek kişi olmaları gerekiyor. Kamu çalışanları ve tüzel kişiler projeden yararlanamayacak. TÜRKVET sistemine kayıtlı işletmenin kapasitesi en fazla 200 baş olmalı ve işletme en az 1 yıldır başvuru sahibinin kendi adına kayıtlı bulunmalı.

Ayrıca her yetiştirici yalnızca bir işletmesi için başvuru yapabilecek ve aynı haneden sadece bir kişinin başvurusu kabul edilecek. Başvurular başvuru koşullarına göre puanlanacak; değerlendirmede kadın ve genç yetiştiriciler, deprem bölgesi ve besi bölgesi illerindeki işletmeler, aile işletmeleri, meslek mensupları ve aktif hayvancılık işletmeleri gibi kriterlere öncelik verilecek.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilerin başvurularını 13 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini hatırlattı. Başvuru şartları, teminat işlemleri ve ayrıntılı bilgi için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat edilebilir.

MANİSA’DA HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN DAMIZLIK HAYVAN VARLIĞINI GÜÇLENDİRMEK VE YETİŞTİRİCİLERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN "BİR SÜRÜ OLSUN" PROJESİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI. PROJE KAPSAMINDA YETİŞTİRİCİLERE 15 GEBE ETÇİ IRK DİŞİ VE 1 DAMIZLIK ERKEK OLMAK ÜZERE TOPLAM 16 HAYVAN TAHSİS EDİLECEK. BAŞVURULAR 13 KASIM 2026 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK.