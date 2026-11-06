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Altunkaya'nın global markaları Gaziantep fuarında buluşma noktası oldu

Gaziantep'teki MFF Orta Doğu Gıda Fuarı'nda Altunkaya Şirketler Grubu, bünyesindeki onlarca global markayla ziyaretçi ve protokol ilgisini topladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 08:56

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EDİTÖR: Berk Doğan

Altunkaya'nın global markaları Gaziantep fuarında buluşma noktası oldu

Altunkaya standı fuarın en yoğun noktası oldu:

MFF Orta Doğu Gıda Fuarı'nın ikinci yılında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açılan etkinlik, ilk günden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Fuarda en çok dikkat çeken merkezlerden biri, bünyesinde onlarca global markayı barındıran Altunkaya Şirketler Grubu standı oldu. Yerli ve yabancı profesyonel alıcıların sıkça uğradığı stand, fuarın en gözde buluşma noktalarından birine dönüştü.

Altunkaya standı; ürün çeşitliliği, markaların uluslararası yönelimi ve profesyonel sunumuyla ziyaretçilerden olumlu geri dönüş aldı. Fuardaki yoğunluk, hem ticari ilişkiler kurulması hem de markaların tanınırlığının artması açısından dikkat çekti.

Protokol ziyareti ve geri bildirimler:

Görkemli açılışın ardından fuar alanını gezen protokol üyeleri de Altunkaya standını ziyaret etti. Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile protokol üyeleri, standta sergilenen ürünler ve grubun uluslararası çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyarette ayrıca GSO Başkanı Adnan Ünverdi ve ekibi de yer aldı. Protokol, Altunkaya'nın yenilikçi yaklaşımını ve sektöre sağladığı katma değeri memnuniyetle karşıladı.

Altunkaya'nın fuar vizyonu ve destek sözü:

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, protokol ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Gaziantep'in üretim ve fuarcılık vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altunkaya, kentteki uluslararası fuarların gelişmesi ve gelenekselleşmesi için destek vereceklerini vurguladı. Altunkaya'nın açıklamasında öne çıkan ifadelerden bazıları şunlardı: Gaziantep’imiz, topraklarımızın bereketini sanayi gücüyle harmanlayan, dünyaya örnek bir üretim üssüdür. Bugün burada, bünyemizdeki global markalarımızla ülkemizi ve şehrimizi temsil etmekten büyük bir onur duyuyoruz.

Mahsum Altunkaya, fuarın gerçekleştirilmesine katkı sunan protokole teşekkür ederek, "Fuarın gelişmesi, büyümesi ve gelenekselleşmesi için bizler Altunkaya Şirketler Grubu olarak üzerimize düşen her türlü desteği vermeye, elimizi taşın altına koymaya dün olduğu gibi bugün de sonuna kadar hazırız" diye konuştu. Şirketin beyanı, kamu-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine ve Gaziantep'in gıda fuarcılığında merkez şehirlerden biri haline gelmesine yönelik kararlı bir mesaj olarak değerlendirildi.

ALTUNKAYA’NIN GLOBAL MARKALARINA GAZİANTEP FUARI’NDA ZİYARETÇİ AKINI

ALTUNKAYA’NIN GLOBAL MARKALARINA GAZİANTEP FUARI’NDA ZİYARETÇİ AKINI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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