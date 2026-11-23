Maç özeti:

Kayseri Süper Amatör Küme 5. haftasında Erciyes Esen Makina FK, Argıncık Stadı 2 Nolu Saha'da konuk ettiği Kocasinan Ülküspor'u 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Maçın gollerini Erciyes adına Haki Özer (dk. 40), Osman Şentürk (dk. 54) ve Yusuf Aydoğdu (dk. 64) kaydederken, Kocasinan Ülküspor'un tek sayısı maçın son anlarında Abdullah Budak (dk. 90) ile geldi.

Kilit anlar:

Erciyes Esen Makina FK, ilk yarının sonlarına doğru Haki Özer'in golüyle üstünlüğü ele geçirdi. İkinci yarıda yapılan ataklar ve 55. dakikada yapılan oyuncu değişiklikleri sonrası Osman Şentürk skoru 2-0'a taşıdı; ardından Yusuf Aydoğdu farkı üçe çıkardı. Kocasinan Ülküspor'un 90. dakikadaki golü, maçın sonucunu değiştirmeye yetmedi. Maçın yönetimini Mustafa Emin Erkul, yardımcı hakemler Ensar Küçük ve Yusuf Haktan Ulaş üstlendi.

Kadrolar ve değişiklikler:

Kocasinan Ülküspor: Muhammed Enes Yıldız, Muhammed Gazi Hançer, Enes Kaya (Yusuf Göktaş dk. 46), Erdem Demir, Abdullah Budak, Abdulsamet Bozüslü (Hüseyin Fettah Küçük dk. 75), Yunus Emre Akkaya, Memduh Elbistan, Muhsin Gürhan, İbrahim Sadri Şimşek, Bayram Çiçek.

Erciyes Esen Makina FK: Abdulsamet Satık, Yaşar Berk Yorgancı, Eray, Mehmet Doğru (Yusuf Aydoğdu dk. 55), Beytullah Özcan (Abdulsamet Demirel dk. 55), Osman Şentürk (Arda Gökalp dk. 83), Ömer Kaya, Latif Aydemir, Batuhan İlhan (Muhammed Ali Taş dk. 72), Osman Efe Susam, Haki Özer (Metin Çakıcı dk. 55).

Her iki takım da maç içinde yaptığı oyuncu değişiklikleriyle oyunu dengelemeye çalıştı; ev sahibi ekip, üç golle aldığı galibiyetle haftayı morali yüksek kapadı.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN ERCİYES ESEN MAKİNA FK, LİGİN 5. HAFTASINDA OYNADIĞI MAÇTA KOCASİNAN ÜLKÜSPOR’U 3-1 MAĞLUP EDEREK HAFTAYI GALİBİYETLE KAPATTI.