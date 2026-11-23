Kayserispor heyeti Altach'ta

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Asbaşkan Tufan Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Uzun, Avusturya'nın Altach kentinde Bundesliga ekiplerinden SCR Altach tarafından iki günlük misafir olarak ağırlandı. Ziyaret sırasında iki kulüp arasında karşılıklı fayda ve başarıya odaklı ilişkiler kurulması hedefi öne çıktı.

forma takası ve sembolik jestler:

Görüşmeler kapsamında kulüpler birbirine özel olarak hazırlanmış formalarını takdim etti. Kayserispor heyeti, üzerinde SCR Altach yazan 29 numaralı Kayserispor formasını ev sahibi kulübe sunarken, SCR Altach yetkilileri Başkan Ali Çamlı'ya üzerinde Kayserispor yazan 38 numaralı formayı verdi. Bu jest, iki kulüp arasındaki dostane ilişkinin ve iş birliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

görüşmelerin içeriği ve izlenen maç:

Taraflar altyapı çalışmaları, sportif planlama ve karşılıklı deneyim paylaşımı gibi alanlarda iş birliğine açık olduklarını ifade etti. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "SCR Altach Başkanı Peter Pfanner’e, Sportif Direktör Philipp Netzer’e ve SCR Altach camiasına misafirperverlikleri için teşekkür ederiz" denildi. Heyet ayrıca Avusturya Cashpoint Arena'da oynanan SCR Altach-Sturm Graz maçını da izledi.

Kayserispor yönetimi, bu tür uluslararası temasların kulübün sportif hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti ve önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaretler ve ortak projelerle ilişkinin derinleştirileceğini açıkladı.

KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI İLE ASBAŞKAN TUFAN KOÇ, SCR ALTACH KULÜBÜNÜN DAVETLİSİ OLARAK AVUSTURYA'YA GİTTİ. 2 GÜNLÜK MİSAFİRLİKTE İKİ KULÜP ARASINDA BAŞARIYA ENDEKSLİ İLİŞKİLER KURULMASI KARARLAŞTIRILDI.