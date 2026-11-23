Play-Off finalinde net skor: Kayseri Kadın FK 0 - Soma Zafer Spor ve Gençlik 3

U15 Kızlar Gelişim Ligi Play-Off finalinde Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Antalya'da oynanan karşılaşmada Soma Zafer Spor ve Gençlik'e 3-0 yenildi. Maçın ardından Kayseri Kadın FK, bu sonuçla sezonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Finale giden süreç ve takımın performansı:

Play-Off maçları tamamlandı ve Kayseri Kadın FK, güçlü rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Finaldeki mağlubiyete karşın takımın turnuva süresince gösterdiği ilerleme ve genç oyuncuların sergilediği mücadele, kulüp açısından önem taşıyor. Oyuncular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Ödül töreni ve kapanış:

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Kayseri Kadın FK için ikincilik, kulübün ve oyuncuların gelişim sürecinde kayda değer bir çıktı olarak kayıtlara geçti.

U15 KIZLAR GELİŞİM LİGİ PLAY-OFF FİNAL MAÇINDA SOMA ZAFER SPOR VE GENÇLİK’E KAYBEDEN KAYSERİ KADIN FK TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU